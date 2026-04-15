Colombia eliminará 80 de los más de 160 hipopótamos de Pablo Escobar

La decisión incluye dos vías principales: la eutanasia y la traslocación. Aunque se mantiene abierta la posibilidad de enviar algunos ejemplares a otros países.

Hoy 19:06

El Gobierno colombiano ha confirmado que eliminará parte de los hipopótamos descendientes de los ejemplares traídos por Pablo Escobar hace más de tres décadas.

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La decisión responde al crecimiento descontrolado de la población, que ya supera los 160 animales, y la falta de alternativas viables para su traslado internacional.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, informó que ningún país ha aceptado recibir hipopótamos y que mantenerlos aislados implica un gasto considerable. Según Vélez, la medida podría afectar a cerca de 80 individuos en distintas regiones, como parte de una estrategia para la reducción progresiva de la especie.

Las autoridades han trabajado durante años en estudios científicos y en la elaboración de normativas para abordar el problema, priorizando la protección de los ecosistemas nativos y la seguridad de las comunidades cercanas a los hábitats de estos animales.

La hoja de ruta adoptada sigue el Plan de Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora Hipopótamo, el cual establece directrices y metas para el manejo responsable en el país. La implementación de esta circular busca frenar el avance de la especie y mitigar los riesgos asociados a su presencia.

La medida fue explicada en detalle por la ministra de Ambiente, Irene Vélez, en entrevista con la emisora Blu Radio, donde aclaró los motivos, el alcance y los desafíos técnicos y éticos del procedimiento.

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Según la ministra Vélez, la presencia de estos animales representa “un riesgo para nuestras especies nativas, como el manatí y la tortuga”, además de afectar la calidad del agua y a las comunidades humanas cercanas. Las proyecciones científicas citadas por la funcionaria advierten que, de no intervenir, “a 2030 podríamos tener 500 hipopótamos”. Esto agravaría los problemas ambientales que ya se presentan en el Magdalena Medio.

Vélez precisó acerca de la manera de llevar a cabo los procedimientos: “Tenemos un protocolo de eutanasia, la cual busca dar los criterios técnicos necesarios para que las corporaciones, que son las entidades encargadas de hacer este control poblacional, pueda hacerlo de manera ética, segura y con responsabilidad frente al cuidado animal”.

Métodos, costos y logística del control poblacional

La decisión incluye dos vías principales: la eutanasia y la traslocación. Aunque se mantiene abierta la posibilidad de enviar algunos ejemplares a otros países, la ministra fue enfática: “No estamos renunciando a la traslocación. Estamos abiertos a que pueda en algún momento sacarse individuos de los ecosistemas. Sin embargo, quiero reiterar: este ministerio ha hecho un enorme trabajo diplomático y al momento ningún país se quiere responsabilizar”.

Evolución de los hipopótamos

El costo de cada procedimiento de eutanasia ronda los 150.000.000 de pesos por individuo, cifra que incluye medicamentos, sedación, el encerramiento y la disposición final de los cuerpos. Vélez explicó que la disposición final consiste en el “enterramiento in situ”, una medida adoptada tras estudios técnicos para evitar problemas sanitarios.

El protocolo contempla “eutanasia química y eutanasia física”. La ministra detalló: “La eutanasia física consiste en que hay un dardo que se le dispara y que hace que el individuo muera en el lugar donde se practica”. Para ambos procedimientos se recomienda el encerramiento previo de los animales para garantizar la seguridad y eficacia de la operación.

Proyecciones y continuidad del plan gubernamental

En la entrevista, Vélez recordó que el último censo, realizado en 2022, identificó “169 individuos”, aunque la cifra actual podría rondar los “200”. La meta es reducir la población y evitar que su número siga creciendo exponencialmente. “Importante decir que en ese estudio que se hizo en el año 2022, la comunidad científica lo que recomendó es que anualmente Colombia debía poder sustraer 33 individuos por año para lograr un control poblacional significativo”, afirmó.

Además preciso que el Gobierno destinó cerca de 7.000 millones de pesos para la ejecución de los protocolos de control, esperando que la administración entrante, que tomará posesión el 7 de agosto, continúe con las acciones.

Problemática genética y resistencia internacional

Uno de los factores que dificulta la traslocación, según Vélez, es la “pobreza genética” de la población, ya que todos los hipopótamos descienden de solo 4 ejemplares introducidos en la década de 1980.

Afirmó en el medio: “Se han encontrado ya algunos individuos que tienen mutaciones, por ejemplo, en la trompa. Hay fotos en las redes, se pueden buscar”, indicó. De este modo, la decisión de aplicar la eutanasia a 80 hipopótamos responde tanto a la urgencia ambiental como a la imposibilidad de soluciones alternativas viables.

Vélez concluyó en Blu Radio: “Espero que esto sirva también para comprender que esta es una especie invasora, que para nuestra ecología es dañina, que tiene un impacto directo sobre el agua, que tiene una afectación a comunidades humanas y que no debería haber interacción con este tipo de individuos” puntualizó.