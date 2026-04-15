Semifinales de Champions 2026: cruces confirmados y camino a la final

Quedaron definidos los cuatro semifinalistas que pelearán por un lugar en la final de Budapest. Atlético de Madrid, Arsenal, PSG y Bayern Múnich siguen en carrera por la Orejona.

Hoy 18:59

La UEFA Champions League 2025/26 ya tiene a sus cuatro mejores equipos. Tras unos cuartos de final cargados de emoción, Atlético de Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain y Bayern Munich avanzaron a semifinales y continúan su camino hacia la final del 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

El Colchonero dejó en el camino al Barcelona, haciendo valer la ventaja conseguida en la ida, mientras que el PSG volvió a imponerse ante Liverpool con autoridad. Por su parte, Arsenal sostuvo la diferencia ante Sporting Lisboa, y Bayern Múnich protagonizó una de las grandes sorpresas al eliminar al Real Madrid en una serie vibrante.

Semifinales: fixture y cronograma

Ida – semana del 29 de abril

Atlético de Madrid vs. Arsenal

Paris Saint-Germain vs. Bayern Múnich

Vuelta – semana del 6 de mayo

Arsenal vs. Atlético de Madrid

Bayern Múnich vs. Paris Saint-Germain

Con este panorama, se vienen dos cruces de alto voltaje. Atlético y Arsenal prometen un choque de estilos, mientras que PSG y Bayern reeditarán un duelo entre potencias europeas. Cuatro gigantes, dos lugares en la final y un solo objetivo: levantar la Orejona en Hungría.