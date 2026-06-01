Santiago se prepara para el primer Foro de Economías Regionales: "La provincia tiene mucho potencial exportador"

Pablo Rico y Eugenia Neder, de ACREarg, dieron detalles en Radio Panorama del encuentro que se realizará el 12 de junio en el Fórum.

Hoy 13:33

Santiago del Estero se prepara para recibir el 1° Foro de Economías Regionales de la República Argentina, un espacio que reunirá a autoridades, empresarios y especialistas de todo el país con el objetivo de debatir estrategias vinculadas al comercio exterior, el desarrollo productivo y la generación de valor agregado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento, organizado por ACREArg, se llevará a cabo el próximo 12 de junio en el Fórum y pondrá el foco en uno de los principales desafíos del sector: la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Del mismo participarán autoridades provinciales como el gobernador Elías Suárez, empresarios y emprendedores de todo el país.

En ese sentido, la secretaria de la entidad, Eugenia Neder, destacó que “nuestro objetivo es que las empresas que todavía no comenzaron a exportar puedan insertarse en el mercado global”. Además, remarcó que con el acompañamiento adecuado es posible desarrollar procesos de internacionalización, permitiendo a los productores descubrir nuevas oportunidades más allá del mercado interno.

Por su parte, el presidente de ACREArg, Pablo Rico, subrayó que el eje central del foro será el agregado de valor. “El gran desafío está en diferenciar los productos, no solo desde el packaging, sino también a través de certificaciones internacionales y la adaptación a mercados específicos como el árabe o el judío”, explicó.

Rico también hizo hincapié en la necesidad de brindar información actualizada a las pymes en un contexto global dinámico: “El mercado es muy cambiante, por eso es clave acompañar con datos relevantes, como lo que ocurre con el acuerdo Mercosur-Unión Europea”.

Como ejemplo de inserción internacional, mencionó casos locales exitosos, como las alfombras de teleras santiagueñas que llegaron a la Fashion Week de París y al mercado de Estados Unidos. “Santiago puede salir a venderle al mundo y en eso vamos a hacer foco durante el evento”, afirmó.

Finalmente, resaltó el potencial exportador de la provincia y el trabajo articulado con otros organismos: "Santiago del Estero tiene mucho potencial exportador".

En ese marco, destacó un convenio con el CFI que permitió desarrollar una oferta exportable mediante inteligencia artificial, la cual se actualizará de forma online para facilitar el acceso a información estratégica.