El CEIJA San José Obrero celebró 35 años de compromiso con la educación inclusiva

La institución conmemoró un nuevo aniversario con un acto cargado de emoción, homenajes y reconocimientos a quienes marcaron su historia educativa.

Hoy 13:31

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Integral para Jóvenes y Adultos (CEIJA) San José Obrero celebró este lunes su 35° aniversario con un emotivo acto desarrollado en el establecimiento ubicado sobre calle Güemes 407 de la ciudad Capital.

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La ceremonia reunió a directivos, docentes, estudiantes, familias e invitados especiales, quienes compartieron una jornada cargada de emociones para conmemorar más de tres décadas de trabajo comprometido con la educación inclusiva y la formación integral de jóvenes y adultos.

Actualmente, la institución es conducida por la directora Silvia Ovejero Alcorta y la vicedirectora Georgina Anzani, quienes resaltaron el esfuerzo y la dedicación de toda la comunidad educativa para sostener y fortalecer un proyecto pedagógico basado en la inclusión, el respeto y la igualdad de oportunidades.

Uno de los momentos más significativos del acto fue el homenaje realizado a la primera directora de la escuela, en reconocimiento a su papel fundamental en los inicios y el crecimiento de la institución, cuyo trabajo sentó las bases para el desarrollo educativo que hoy continúa vigente.

Asimismo, durante la celebración fueron distinguidas dos docentes recientemente jubiladas, quienes recibieron un reconocimiento por su trayectoria, vocación de servicio y valioso aporte en la formación de cientos de estudiantes a lo largo de los años.

Durante el encuentro, se puso en valor la historia construida desde 1991, destacando el compromiso conjunto de directivos, docentes, personal no docente, estudiantes y familias que hicieron posible el crecimiento sostenido de la institución.

De esta manera, el CEIJA San José Obrero celebró un nuevo aniversario reafirmando su misión de brindar educación con inclusión y oportunidades para todos, consolidándose como un espacio de referencia en la formación de jóvenes y adultos de la provincia.