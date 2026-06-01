Excarcelaron a la abogada acusada de intentar pasarle droga a Sebastián Corti

Fabiola Arce recuperó la libertad por decisión judicial, aunque seguirá vinculada a la causa y deberá cumplir estrictas reglas de conducta.

Hoy 13:26

El juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, resolvió este lunes otorgar la excarcelación a la abogada Fabiola Arce, quien estaba imputada en una causa que investiga el presunto intento de ingreso de sustancias prohibidas destinadas a Sebastián Corti, alojado en la Seccional Cuarta.

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La medida fue dispuesta cerca del mediodía, tras un planteo de la defensa de la letrada, a cargo de los abogados Carlos Ríos López y Delfín Santillán. De esta manera, Arce recuperó la libertad, aunque continuará sujeta al proceso judicial mientras se esclarecen los hechos.

Según trascendió de fuentes ligadas a la investigación, la excarcelación fue concedida bajo estrictas reglas de conducta. Entre las principales condiciones impuestas por el magistrado, se destaca la prohibición absoluta de mantener contacto con Sebastián Corti y con cualquier integrante de su entorno familiar.

La causa busca determinar las circunstancias en las que se habría intentado introducir droga en la dependencia policial, un hecho que generó fuerte repercusión en el ámbito judicial.

En este contexto, no se descarta que en los próximos días puedan adoptarse nuevas medidas procesales, en función del avance de las diligencias ordenadas por la Justicia.