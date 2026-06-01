El Gobierno provincial y el CFI firmaron convenios para fortalecer el desarrollo productivo y el financiamiento del sector privado

Los acuerdos suscriptos por el gobernador Elías Suárez y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, buscan fortalecer las agencias de desarrollo territorial, impulsar la modernización tecnológica y ampliar las herramientas de asistencia financiera para empresas y productores santiagueños.

Hoy 13:43

El gobernador Elías Suárez y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, firmaron este lunes dos importantes convenios específicos destinados a potenciar la estructura productiva regional, optimizar la tecnología territorial y ampliar las herramientas de asistencia financiera para el sector privado santiagueño.

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La rúbrica de ambos documentos se realizó en el Centro de Convenciones Fórum, donde también formaron parte del panel el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, y el secretario de la Representación Oficial de Santiago del Estero en Buenos Aires y Relaciones Internacionales, Bernardo Abruzzese.

Además estuvieron ministros de distintas carteras, representantes de cámaras empresariales, legisladores nacionales, autoridades académicas, miembros la Unión Industrial de Santiago del Estero (Uisde), la Cámara de Emprendedores Tecnológicos, colegios profesionales, asociaciones de productores y autoridades municipales.

El primero de los acuerdos suscriptos tiene como propósito central fortalecer la efectividad de las agencias de Desarrollo Territorial distribuidas en la provincia.

Este convenio específico se establece como un instrumento clave para la generación de capacidades, la modernización técnica y operativa, y la consolidación de mecanismos de coordinación que integren al sector público, el privado y el ámbito académico.

Asimismo, el segundo documento ratifica el rol del CFI como organismo permanente de investigación, coordinación y asesoramiento, asegurando asistencia técnica y financiera continua para promover el desarrollo armónico, integral y federal de la región.

Durante su discurso, el mandatario provincial expresó su profundo agradecimiento al CFI por el acompañamiento sostenido durante la gestión, destacando la mirada federal del organismo para impulsar los sectores productivos y fortalecer las capacidades de la industria local.

Repasó además el impacto de los programas conjuntos, detallando que en casi seis meses de trabajo se ha consolidado un proyecto formativo de gran alcance territorial que beneficia a miles de jóvenes en más de veinte localidades del interior santiagueño, preparándolos para un mercado competitivo.

Además, Suárez enfatizó: “Estamos muy satisfechos porque entendemos que nuestros jóvenes tienen que capacitarse para encontrar mejores oportunidades laborales, poder aspirar a un mejor salario o implementar sus propios proyectos. Entendemos que nuestra juventud tiene que capacitarse y quedarse en la provincia, generando a través de su esfuerzo servicios que puedan ser puestos en valor aquí y para el resto del mundo".

Respecto a los convenios firmados, subrayó que el fortalecimiento de las agencias de desarrollo que permitirá dotar a los productores de mayor capacidad operativa y tecnológica para optimizar costos y abrir nuevos mercados.

"Para los santiagueños es fundamental lograr mayor tecnificación para darle valor agregado a nuestra materia prima. En ese sentido, vamos a poner todo nuestro esfuerzo", afirmó el titular del Ejecutivo provincial.

Suárez ponderó la responsabilidad del Estado en facilitar el acceso al crédito para el sector privado mediante el lanzamiento de nuevas líneas de financiamiento destinadas a proyectos de impacto económico y social: “La otra responsabilidad que tiene el Estado es encontrar caminos de financiamiento, que significan poder acercarle al sector privado la posibilidad de acceder a formas de desarrollo técnico y mejora de sus aspectos productivos. Nuestra responsabilidad como Estado es acompañar esas políticas públicas que hacen al crecimiento provincial, y lo queremos hacer junto a un sector privado que ponga toda su energía para desarrollarnos".

Por su parte, Ignacio Lamothe resaltó la importancia de consolidar un federalismo práctico que responda a las demandas reales de las provincias del interior, ponderando la proactividad del Gobierno santiagueño para articular políticas de crecimiento a largo plazo.

“Desde el Consejo Federal de Inversiones asumimos la responsabilidad de ser un puente para el desarrollo integral del país. Venimos a proceder a la firma de este convenio específico con la firme convicción de que el fortalecimiento de las agencias de Desarrollo Territorial, mediante la capacitación y la modernización operativa, es el camino para dotar de competitividad a las regiones productivas”, expresó.

Tras la presentación de las autoridades, parte del equipo técnico del Consejo Federal de Inversiones procedió a exponer las condiciones operativas, los mecanismos de acceso a las nuevas líneas de asistencia financiera dispuestas para la provincia junto a los detalles sobre los fondos de garantía a los cuales se podrá tener acceso.