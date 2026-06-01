Cómo es el complejo de la Selección Argentina en Kansas y los cambios para que “La Scaloneta se sienta como en casa”

El equipo nacional ya trabaja en el Compass Minerals National Performance Center, un predio de lujo que fue adaptado con detalles celestes y blancos para recibir al plantel campeón del mundo.

Hoy 12:45

La Selección Argentina ya está instalada en Kansas City, su nueva base operativa para afrontar la primera etapa del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se hospeda en el Hotel Origin y comenzó a trabajar en el Compass Minerals National Performance Center, un moderno complejo deportivo que fue especialmente adaptado para recibir al plantel albiceleste.

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La elección de Kansas responde a una cuestión estratégica: su ubicación en el corazón de Estados Unidos permite una mejor logística para los traslados durante la competencia. Desde allí, Argentina preparará su debut ante Argelia, previsto para el 16 de junio.

Un centro de entrenamiento de primer nivel

El Compass Minerals National Performance Center es utilizado habitualmente por el Sporting Kansas City, equipo de la Major League Soccer. Fue inaugurado en enero de 2018 y cuenta con instalaciones de alto rendimiento pensadas para el trabajo profesional.

El predio tiene 21 hectáreas, se encuentra a orillas del río Missouri, en la zona de Berkley Riverfront, y dispone de una infraestructura de primer nivel.

Entre sus principales comodidades se destacan tres campos de entrenamiento de dimensiones reglamentarias, otros dos de césped sintético, iluminación LED, gimnasio, sala de hidroterapia, espacios de recuperación y un pabellón con aulas y plataforma para observar las prácticas desde la altura.

Además, el complejo cuenta con piletas de recuperación con tecnología de punta, revestimientos de alto nivel, iluminación profesional y pantallas integradas.

Los cambios para recibir a la Scaloneta

Con la llegada de la Selección, el predio fue intervenido especialmente para generar un clima familiar y reforzar el sentido de pertenencia del plantel.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, compartió imágenes en sus redes sociales y destacó que el lugar fue ploteado “en cada detalle y en cada rincón para que La Scaloneta se sienta como en casa”.

El vestuario fue completamente reconfigurado con los colores celeste y blanco, imágenes de los jugadores y carteles con la frase “Vamos Argentina”.

También se decoraron pasillos y distintos sectores del predio con afiches de los convocados, cuadros, frases motivacionales y referencias a la identidad nacional.

Tapia resumió el espíritu de la intervención con una frase contundente: “La argentinidad al palo”.

Un gimnasio extra para potenciar los trabajos

Además de las adaptaciones visuales, la delegación argentina incorporó una modificación funcional importante: se construyó un gimnasio adicional en el estacionamiento del complejo.

La decisión fue tomada por la dirigencia y el cuerpo técnico con el objetivo de ampliar los espacios de trabajo y sumar elementos específicos para la preparación física del plantel durante la estadía en Kansas.

Kansas City, la base del sueño argentino

Kansas City será una de las sedes del Mundial y tendrá un rol especial para la Selección Argentina, ya que allí disputará su primer partido de la fase de grupos.

El escenario será el Kansas City Stadium, inaugurado en 1972 y con capacidad para más de 73 mil espectadores. El estadio es reconocido por contar con un récord Guinness como el recinto deportivo al aire libre más ruidoso del mundo.

Durante la Copa del Mundo, el estadio recibirá seis partidos, incluido el debut argentino.

Los partidos que se jugarán en Kansas City

Argentina vs. Argelia , 16 de junio

, 16 de junio Ecuador vs. Curazao , 20 de junio

, 20 de junio Turquía vs. Países Bajos , 25 de junio

, 25 de junio Argelia vs. Austria , 27 de junio

, 27 de junio Ronda de 32 , 3 de julio

, 3 de julio Cuartos de final, 11 de julio

El Fan Fest, en pleno corazón de la ciudad

Kansas también tendrá su espacio de celebración para los hinchas durante el Mundial.

El Fan Fest será gratuito y estará ubicado en una zona estratégica de la ciudad, cerca del tranvía, autobuses, la estación Union Station, el sistema de bicicletas compartidas y varias autopistas principales.

Con el plantel ya instalado, el cuerpo técnico trabajando y el predio adaptado con identidad argentina, la Scaloneta comenzó en Kansas la etapa final de preparación para defender el título conseguido en Qatar 2022 e ir por la cuarta estrella.