Cambian los recibos de sueldo: qué información nueva deberán mostrar

La reglamentación de la reforma laboral incorporó un nuevo formato que permitirá conocer en detalle los aportes, contribuciones y descuentos que se aplican sobre los salarios. Mirá.

Hoy 12:34

La reglamentación de la reforma laboral introdujo modificaciones en los recibos de sueldo con el objetivo de que los trabajadores puedan conocer de manera más detallada cómo se compone su salario y cuáles son los aportes, contribuciones y retenciones asociados a la relación laboral.

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La medida fue destacada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien explicó que el nuevo esquema busca transparentar los costos laborales y hacer visible el recorrido de los fondos que se descuentan o aportan sobre cada salario.

Según señaló el funcionario, el nuevo formato permitirá realizar una “lectura en cascada” para comprender la diferencia entre lo que paga la empresa y lo que finalmente percibe el trabajador.

“Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible”, afirmó Sturzenegger.

Cómo será el nuevo recibo de sueldo

El esquema estará dividido en tres segmentos diferenciados que permitirán visualizar con mayor claridad cada componente del salario:

Primer cuerpo

Incluirá todas las contribuciones realizadas por el empleador, independientemente de su destino. Allí se detallarán los aportes dirigidos a organismos de seguridad social, sindicatos, federaciones y otras entidades.

Según explicó Sturzenegger, esta sección representa un “sinceramiento total de los costos” asociados a la contratación laboral.

Segundo cuerpo

Mantendrá el formato tradicional utilizado hasta ahora. Allí se informará el salario bruto y se aplicarán los descuentos legales correspondientes hasta llegar al sueldo neto o de bolsillo que percibe el trabajador.

Tercer cuerpo

Incorporará una representación gráfica de la denominada “cuña fiscal y sindical”, es decir, todos los montos que se recaudan por encima del salario neto y el destino de esos recursos.

Sobre este punto, el ministro sostuvo que el diseño permitirá exponer “todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero”.

Cuál es el objetivo de la medida

De acuerdo con el Gobierno nacional, el propósito es brindar mayor transparencia sobre la composición del salario y permitir que los trabajadores conozcan con precisión cuánto aporta el empleador, cuánto se descuenta de sus haberes y cuáles son los organismos que reciben esos recursos.

La modificación forma parte de la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo y se suma a otros cambios vinculados a convenios colectivos, asociaciones sindicales y nuevas modalidades de empleo contempladas en la Ley de Modernización Laboral.