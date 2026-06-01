Cambian los recibos de sueldo: qué información nueva deberán mostrar

La reglamentación de la reforma laboral incorporó un nuevo formato que permitirá conocer en detalle los aportes, contribuciones y descuentos que se aplican sobre los salarios. Mirá.
La reglamentación de la reforma laboral introdujo modificaciones en los recibos de sueldo con el objetivo de que los trabajadores puedan conocer de manera más detallada cómo se compone su salario y cuáles son los aportes, contribuciones y retenciones asociados a la relación laboral.
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La medida fue destacada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien explicó que el nuevo esquema busca transparentar los costos laborales y hacer visible el recorrido de los fondos que se descuentan o aportan sobre cada salario.
Según señaló el funcionario, el nuevo formato permitirá realizar una “lectura en cascada” para comprender la diferencia entre lo que paga la empresa y lo que finalmente percibe el trabajador.
“Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible”, afirmó Sturzenegger.
Cómo será el nuevo recibo de sueldo
El esquema estará dividido en tres segmentos diferenciados que permitirán visualizar con mayor claridad cada componente del salario:
Primer cuerpo
Incluirá todas las contribuciones realizadas por el empleador, independientemente de su destino. Allí se detallarán los aportes dirigidos a organismos de seguridad social, sindicatos, federaciones y otras entidades.
Según explicó Sturzenegger, esta sección representa un “sinceramiento total de los costos” asociados a la contratación laboral.
Segundo cuerpo
Mantendrá el formato tradicional utilizado hasta ahora. Allí se informará el salario bruto y se aplicarán los descuentos legales correspondientes hasta llegar al sueldo neto o de bolsillo que percibe el trabajador.
Tercer cuerpo
Incorporará una representación gráfica de la denominada “cuña fiscal y sindical”, es decir, todos los montos que se recaudan por encima del salario neto y el destino de esos recursos.
Sobre este punto, el ministro sostuvo que el diseño permitirá exponer “todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero”.
Cuál es el objetivo de la medida
De acuerdo con el Gobierno nacional, el propósito es brindar mayor transparencia sobre la composición del salario y permitir que los trabajadores conozcan con precisión cuánto aporta el empleador, cuánto se descuenta de sus haberes y cuáles son los organismos que reciben esos recursos.
La modificación forma parte de la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo y se suma a otros cambios vinculados a convenios colectivos, asociaciones sindicales y nuevas modalidades de empleo contempladas en la Ley de Modernización Laboral.