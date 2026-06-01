SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUN 2026
Este martes y jueves: “Animales fantásticos”, la propuesta del CCB para los más pequeños

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 2 y el jueves 4 de junio, el taller de arte “Animales Fantásticos”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20 y en forma gratuita.

Hoy 11:52
Taller en el CCB.

El taller infantil “Animales fantásticos” invitará a los niños a sumergirse en un universo lleno de imaginación, creatividad y diversión.

A través del arte, podrán explorar mundos mágicos, dar vida a criaturas sorprendentes y disfrutar de un espacio pensado para expresarse libremente, compartir y dejar volar su fantasía.

Una propuesta lúdica y creativa para despertar la curiosidad y el amor por el arte desde pequeños.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 horas, telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

