Claudio Úbeda no continuará en Boca y ya hay varios entrenadores que suenan para reemplazarlo

Se llevó a cabo una reunión entre Marcelo Delgado y el Sifón en la que le comunicaron que no seguirá en el cargo a partir del 30 de junio.

Hoy 11:59

El ciclo de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors tiene fecha de vencimiento. En una reunión mantenida con el director deportivo Marcelo Delgado, la dirigencia le informó oficialmente que no le renovará el contrato, que finaliza el próximo 30 de junio.

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La decisión llega después de un semestre complicado para el Xeneize, marcado por la eliminación en la Copa Libertadores y la necesidad de reestructurar el proyecto deportivo de cara a la segunda mitad del año.

Durante el encuentro, los dirigentes le agradecieron a Úbeda por haber asumido la conducción del plantel en uno de los momentos más difíciles que atravesó el club en los últimos años.

El difícil contexto en el que asumió

Úbeda tomó las riendas del equipo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien se desempeñaba como entrenador de Boca al momento de su muerte.

La situación generó un fuerte impacto institucional y emocional dentro del club, y el actual DT asumió la responsabilidad de conducir al plantel en medio de un escenario complejo.

Sin embargo, los resultados deportivos no terminaron acompañando y la eliminación en la Copa Libertadores aceleró la búsqueda de un nuevo entrenador.

Néstor Lorenzo, el principal apuntado por Riquelme

Mientras define la salida de Úbeda, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya trabaja en la elección de su sucesor.

El nombre que encabeza la lista es el de Néstor Lorenzo, actual entrenador de la Selección de Colombia y exjugador de Boca entre 1996 y 1997.

El técnico argentino atraviesa un gran presente al frente del seleccionado cafetero, aunque existe un obstáculo importante para su llegada: disputará el Mundial 2026 con Colombia.

Néstor Lorenzo

La selección colombiana tiene garantizada su participación al menos hasta el 27 de junio, cuando cierre la fase de grupos frente a Portugal. Si avanza de ronda, la espera podría extenderse aún más.

Ese escenario complica los planes de Boca, que pretende iniciar la pretemporada de invierno el próximo 18 de junio con un nuevo entrenador ya trabajando junto al plantel.

Mohamed se bajó de la carrera

Otro de los nombres que aparecieron vinculados al club fue el de Antonio Mohamed, aunque el propio entrenador se encargó de enfriar cualquier especulación.

Tras conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf con Toluca, el Turco dejó en claro que su intención es continuar en México.

"No es momento para hablar del futuro. Estoy acá festejando, feliz. Mi cabeza está puesta acá", aseguró.

Posteriormente reforzó su postura al señalar que ya trabaja junto a la dirigencia del club mexicano en la planificación de la próxima temporada.

Sampaoli, una alternativa que fue ofrecida

En las últimas horas también comenzó a sonar el nombre de Jorge Sampaoli.

El exentrenador de la Selección Argentina fue ofrecido a la dirigencia y aparece como una de las alternativas que se encuentran bajo análisis.

Por el momento no existen negociaciones avanzadas, aunque su nombre integra la lista de posibles candidatos para asumir el desafío de conducir a Boca en una etapa que promete importantes cambios deportivos.

Con Úbeda ya notificado de que no seguirá en el cargo, la dirigencia acelera las gestiones para definir quién ocupará uno de los bancos más exigentes del fútbol argentino.