Mordor abre su tour aniversario en Santiago del Estero

La banda tucumana de metal extremo iniciará su gira por los 20 años el 13 de junio en Tinkuy Patio Cultural, con la participación de grupos locales e invitados especiales.

Hoy 11:43

La banda tucumana de metal extremo Mordor iniciará su gira aniversario en la provincia de Santiago del Estero, donde presentará su “Tour 20 Años de Brutalidad” con un show que reunirá a bandas locales e invitados de distintas provincias.

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El recital se realizará el próximo sábado 13 de junio, desde las 22 horas, en Tinkuy Patio Cultural, ubicado en el predio del Club Hípico del Parque Aguirre, en la ciudad Capital.

En esta presentación, Mordor interpretará un repertorio que recorrerá temas de toda su discografía y, además, el show será filmado como parte de un documental que registrará el paso del tour por Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán, incluyendo testimonios e imágenes inéditas.

La fecha contará también con la participación de las bandas santiagueñas RUIN y OBLIVION, junto a la actuación especial de DEVASTACIÓN FINAL, proveniente de Buenos Aires.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de Passline o mediante los organizadores del evento, Que Niaca Diga Nadie y Full Gore Producciones, con un valor de $10.000 hasta el domingo 7 de junio.