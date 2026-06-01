Buscan a “Mon”, un gatito perdido en la zona del Parque del Río III

El animal se encuentra sin collar y su familia solicita la colaboración de los vecinos para dar con su paradero.

Hoy 11:34

Una familia busca desesperadamente a su gatito llamado “Mon”, que se perdió en la zona del Parque del Río III.

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Según informaron, el animal no llevaba collar al momento de extraviarse, por lo que solicitan la colaboración de los vecinos del sector para intentar localizarlo.

Ante cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo, piden comunicarse de manera urgente al número 385 4351076.