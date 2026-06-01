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"El país estuvo atado a leyes para un mundo que ya no existe"

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó los cambios en recibos de sueldo, licencias y jubilaciones. Dijo que la nueva normativa "fomenta la libertad sindical y defiende el trabajo formal".

Hoy 11:27

Tras la reglamentación de la reforma laboral, el Gobierno afirmó: "El país estuvo atado a leyes para un mundo que ya no existe". El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó los cambios en recibos de sueldo, licencias y jubilaciones. Dijo que la nueva normativa "fomenta la libertad sindical y defiende el trabajo formal".

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El funcionario destacó en su cuenta de X la reglamentación de los puntos centrales de la reforma laboral, que redefinen los procedimientos para registrar el empleo, los recibos de sueldo, licencias médicas, desvinculaciones y trámites jubilatorios, entre otros puntos. A través del decreto 407, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que fija el alcance y la aplicación de artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Sturzenegger destacó que los cambios impulsan "convenios más modernos, negociación real, sindicatos más representativos, registros digitales, menos monopolios, menos papeles y más libertad para trabajar".

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