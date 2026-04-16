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Óptica Molinari

"130 años cuidando la vista de los santiagueños"

Óptica Molinari celebra el Día de la Autonomía con un sorteo de $2 millones en premios

La propuesta incluye un premio de $1.000.000 en efectivo y dos órdenes de compra de $500.000, en el marco de una acción especial para la comunidad. Entrá a la nota y enterate cómo participar.

Hoy 18:03

En el marco del Día de la Autonomía Santiagueña, Óptica Molinari lanza una acción especial para celebrar junto a la comunidad: un sorteo de $2 millones en premios, invitando a los santiagueños a proyectar su futuro con una mejor visión.

La iniciativa busca vincular el concepto de autonomía con la importancia de ver con claridad, tomar decisiones y construir el propio camino. “Creemos que una buena visión no solo mejora la calidad de vida, sino que también permite proyectar con mayor seguridad”, destacaron desde la empresa.

Entrá a Instagram (clic abajo) y participá del sorteo:

El sorteo incluye un premio de $1.000.000 en efectivo y dos órdenes de compra de $500.000, que podrán utilizarse en cualquiera de las sucursales de la firma.

Con más de 130 años de trayectoria, Óptica Molinari reafirma su compromiso con los santiagueños, acompañando no solo su salud visual, sino también su crecimiento y proyección.

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