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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 MAY 2026 | 13º
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Policiales

Añatuya: intentaba vender una cámara de vigilancia y terminó detenido

Un joven de 27 años fue demorado mientras intentaba comercializar una cámara de vigilancia cuya procedencia no pudo justificar.

Hoy 23:34
Ladrón detenido

Personal del Comisaría Comunitaria N° 41 llevó a cabo un procedimiento durante la jornada del jueves, luego de que una vecina alertara a la Policía sobre la presencia de un sujeto que se había presentado en su domicilio ofreciendo un dispositivo electrónico para la venta.

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Al arribar al lugar, los uniformados interceptaron al sospechoso, quien tenía en su poder una cámara de seguridad marca Hikvision y no logró acreditar su propiedad ni explicar de manera fehaciente la procedencia del elemento.

Ante la sospecha de que el dispositivo pudiera estar relacionado con un hecho ilícito, los efectivos realizaron una requisa preventiva, secuestrando además un cuchillo tipo “sierrita” y un encendedor que llevaba entre sus pertenencias.

Por disposición de la fiscalía de turno, el joven identificado como de apellido Carpio alias "Porteño", fue trasladado y alojado en sede policial en calidad de demorado. Se supo además que el mismo presenta múltiples antecedentes por hechos delictivos similares.

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