Las Termas de Río Hondo se prepara para recibir al mundo con el 20° Festival Internacional de Folclore Ashpa Súmaj

El encuentro comenzará el martes 6 de octubre y se extenderá hasta el lunes 12, con una intensa agenda de actividades artísticas, culturales y gastronómicas.

Hoy 23:43

La ciudad de Las Termas de Río Hondo volverá a convertirse en un punto de encuentro de culturas con la realización del 20° Festival Internacional de Folclore Ashpa Súmaj y la 6° Fiesta Nacional de las Colectividades, un evento que reunirá a miles de artistas de distintos países y provincias argentinas.

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El encuentro comenzará el martes 6 de octubre y se extenderá hasta el lunes 12, aprovechando el feriado nacional, con una intensa agenda de actividades artísticas, culturales y gastronómicas que promete convocar tanto a vecinos como a turistas.

La magnitud del festival quedará reflejada en los números de esta edición: participarán alrededor de 6.000 bailarines, 200 ballets, representantes de 25 países, delegaciones de 23 provincias argentinas y artistas provenientes de los seis continentes. De esta manera, Las Termas de Río Hondo volverá a posicionarse como uno de los escenarios culturales más importantes del país y de Latinoamérica en materia de danzas folclóricas e intercambio cultural.

Durante las jornadas, el público podrá disfrutar del colorido y el ritmo de cada una de las delegaciones internacionales, en una verdadera celebración de las tradiciones y costumbres de los pueblos del mundo. Además de las presentaciones artísticas, el festival contará con 35 talleres y disertaciones, desfiles y Fiesta de la Telesita, fiesta de bienvenida, cóctel de profesores, patio folklórico y gastronómico, tres escenarios paralelos y transmisiones en vivo vía streaming para todo el mundo.

Festival folclórico

El cierre artístico también tendrá destacadas figuras de la música popular, entre ellas Cristian Herrera, Horacio Banegas, Leandro Lovato, Los Umbides y Claudio Acosta, entre otros artistas invitados.

El festival es organizado por la Compañía Ashpa Súmaj, a cargo de los profesores Claudia Vera y Daniel Varela, y cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero y la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo.

Con dos décadas de trayectoria, el Festival Internacional de Folclore Ashpa Súmaj se consolidó como un espacio de integración cultural que permite mostrar la riqueza de las danzas y expresiones artísticas de distintas partes del planeta, fortaleciendo además el turismo y la actividad económica de la ciudad termal.