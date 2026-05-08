Tucumán lidera el norte en incautación de drogas y detenciones

El secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Jorge Dib, afirmó que Tucumán está a la vanguardia en la lucha contra el narcotráfico y la incautación de drogas.

Hoy 01:10

Tucumán se está convirtiendo en un centro de incautación y secuestro de cocaína y marihuana como nunca antes en la historia. Según el gobernador, Osvaldo Jaldo, la provincia es la segunda en incautación de drogas en Argentina.

El secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Jorge Dib, en una reciente entrevista en LV12, destacó que desde el inicio de su gestión, el gobernador Jaldo ha considerado la seguridad como una política de Estado. Estas declaraciones han llevado a la implementación de numerosas acciones para mejorar la seguridad en Tucumán.

Dib enfatizó que el objetivo principal es erradicar el problema de las drogas, que afecta negativamente a las familias y a toda la sociedad. Esta problemática es una prioridad en la agenda gubernamental.

El funcionario también mencionó el excelente trabajo de la Policía, resaltando la importancia de la capacitación y el respaldo que el Gobierno les proporciona, junto con el apoyo de la Legislatura.

Se están llevando a cabo proyectos significativos para enfrentar el narcotráfico, tanto a nivel provincial como nacional, ya que este flagelo afecta a todo el país y al mundo.

Jorge Dib subrayó que Tucumán está liderando la lucha contra las drogas y los resultados son evidentes, aunque reconoció que aún hay mucho por hacer y que hay proyectos ambiciosos en marcha.

Por último, destacó: 'Estamos primeros en el norte con el secuestro de drogas, personas detenidas y también condenadas por la Ley de Narcomenudeo', reafirmando el compromiso de la provincia en la lucha contra el narcotráfico.