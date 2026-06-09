Jason Momoa se baja de la adaptación cinematográfica de "Helldivers"

El actor dejó el proyecto que dirigirá Justin Lin y Sony ya busca un reemplazo de similar perfil de cara al estreno previsto para 2027.

Hoy 07:16

Jason Momoa dejó de formar parte de la adaptación cinematográfica de “Helldivers”, el proyecto impulsado por Sony Pictures y PlayStation Productions. Según informó el medio especializado Deadline, la salida del actor obliga al estudio a iniciar la búsqueda de un reemplazo de características similares.

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El director Justin Lin continúa vinculado a la película, mientras que Sony mantiene como fecha de estreno el 10 de noviembre de 2027. Por el momento, no se dieron a conocer los motivos de la desvinculación de Momoa, quien había sido anunciado oficialmente en febrero de este año.

La franquicia “Helldivers” fue desarrollada por Arrowhead Game Studios y tuvo su primer lanzamiento en 2015. Se trata de un videojuego de disparos cooperativo en el que los jugadores integran una unidad de soldados de élite encargada de defender la denominada “Supertierra”. Su secuela, “Helldivers 2”, superó las 12 millones de unidades vendidas en PlayStation 5 y PC tras su lanzamiento en 2024.

Sony y PlayStation Productions ya cuentan con antecedentes en adaptaciones de videojuegos al cine y la televisión. Entre ellas se destacan “Uncharted” (2022), protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg, que recaudó 407 millones de dólares a nivel mundial, así como la serie “The Last of Us” para HBO y “Twisted Metal” para la plataforma Peacock.

La producción de “Helldivers” está a cargo de Hutch Parker, junto a Asad Qizilbash por parte de PlayStation Productions, y el propio Justin Lin a través de su compañía Perfect Storm Entertainment.