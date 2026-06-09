Sampaoli es el nuevo DT de Talleres y cumplirá su sueño de dirigir en la Primera División argentina

El entrenador santafesino llegó a un acuerdo con el club cordobés tras la salida de Carlos Tevez y tendrá su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol local.

Hoy 22:33

Jorge Sampaoli llegó a un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador de Talleres de Córdoba y cumplirá una cuenta pendiente en su extensa carrera: dirigir por primera vez en la Primera División del fútbol argentino.

A los 66 años, el exentrenador de la Selección Argentina tendrá su estreno absoluto en la máxima categoría local, luego de una trayectoria marcada por experiencias internacionales, pasos por selecciones y una fuerte presencia en clubes del exterior.

La dirigencia de Talleres se movió con rapidez tras la salida de Carlos Tevez y cerró de palabra la llegada del técnico santafesino. Según confirmó el periodista Martín Arévalo, Sampaoli ya visitó las instalaciones del club y en las próximas horas firmará un contrato por 18 meses.

Su desembarco genera una gran expectativa en Córdoba, ya que la institución busca enderezar el rumbo futbolístico y volver a pelear por objetivos importantes en la temporada.

La particularidad de esta llegada es que será la primera vez que Sampaoli dirija en la máxima categoría argentina. Pese a ser un nombre reconocido a nivel mundial, nunca había tenido la oportunidad de sentarse en un banco de Primera División de su país.

Para encontrar sus antecedentes como entrenador en suelo nacional hay que remontarse a sus inicios en los años 90, en el ascenso y las ligas regionales. Allí dirigió a Alumni de Casilda, Aprendices Casildenses, Belgrano de Arequito y luego tuvo un paso por Argentino de Rosario, en la Primera B Metropolitana.

Después de esa etapa, inició un largo recorrido internacional que lo llevó a construir gran parte de su carrera fuera de Argentina.

Sampaoli cuenta con un currículum de primer nivel. Uno de sus ciclos más recordados fue al frente de la Selección de Chile, con la que conquistó la Copa América 2015. También dirigió a la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018.

A nivel clubes, su etapa más destacada comenzó en Universidad de Chile, donde ganó la Copa Sudamericana 2011, logro que le abrió las puertas del fútbol europeo. Más tarde dirigió al Sevilla de España y al Olympique de Marsella de Francia.

También dejó su huella en Brasil, donde comandó tácticamente a Santos, Atlético Mineiro y Flamengo. En sus primeros años fuera del país, además, trabajó en el fútbol peruano con Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi y Sporting Cristal, y tuvo una breve experiencia en Emelec de Ecuador.

Ahora, Sampaoli iniciará una nueva etapa en Talleres, con el desafío de trasladar toda su experiencia internacional a un club que buscará recuperar protagonismo en el fútbol argentino.