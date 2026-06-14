Real Madrid sacude el mercado: Marc Cucurella está a un paso de convertirse en refuerzo

El lateral izquierdo español dejaría Chelsea después del Mundial 2026 para sumarse al equipo de José Mourinho. La operación rondaría los 60 millones de euros entre monto fijo y variables.

14/06/2026

A pocas horas del debut de España en el Mundial 2026, una noticia impactó de lleno en el mercado de pases europeo. Marc Cucurella, uno de los laterales izquierdos más cotizados del continente, está muy cerca de transformarse en nuevo jugador del Real Madrid, en una transferencia que se concretaría una vez finalizada la Copa del Mundo.

Según trascendió, el conjunto merengue avanzó decididamente por el futbolista de Chelsea y tendría encaminado un acuerdo para incorporarlo de cara a la próxima temporada. La información fue revelada por especialistas del mercado europeo, quienes aseguran que las negociaciones se encuentran en su etapa final.

La operación tendría un valor cercano a los 55 millones de euros fijos, a los que podrían sumarse otros cinco millones en variables, elevando el monto total a 60 millones de euros. Se trata de una inversión importante por parte del club madrileño, que continúa reforzando su plantel con figuras de primer nivel.

El interés por Cucurella no era exclusivo del Real Madrid. Tanto Barcelona como Atlético de Madrid seguían de cerca la situación del defensor desde hace varias semanas. Sin embargo, la irrupción del conjunto blanco terminó inclinando la balanza y acercando al futbolista a la capital española.

El lateral, que apunta a ser titular con la selección española durante el Mundial, es considerado una de las piezas más valiosas en su posición. Su llegada responde a la ambiciosa planificación deportiva del club, que busca mantener un plantel competitivo para pelear todos los títulos de la próxima temporada.

De concretarse la transferencia, Cucurella arribará a una zona del campo donde ya existen varias alternativas. Actualmente, el sector izquierdo de la defensa cuenta con Fran García, Ferland Mendy y Álvaro Carreras, por lo que la dirigencia deberá analizar posibles movimientos para equilibrar la plantilla.

Mientras tanto, el mercado del Real Madrid sigue generando expectativas. Además del nombre de Cucurella, también surgieron versiones que vinculan al club con futbolistas como Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva, aunque por el momento no existen anuncios oficiales.

La intención de ambas instituciones sería cerrar definitivamente la operación una vez concluido el Mundial 2026, evitando que una destacada actuación del defensor español provoque una revalorización aún mayor de su ficha. Todo indica que el próximo gran refuerzo merengue ya tiene nombre y apellido: Marc Cucurella.