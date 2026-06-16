Seguir a pesar de la herida

Cómo afrontar las consecuencias del abuso sexual.

Hoy 06:38

Por Fernanda Fornes

Para Página 12

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“Las situaciones de abuso y violencia sexual generan un profundo impacto emocional, psicológico y vincular en sus víctimas. Cada experiencia es única y cada persona responde de manera diferente, por lo que no existe una única forma de vivir o procesar estas situaciones.

Desde la psicología, el acompañamiento comienza por ofrecer un espacio de escucha, contención y respeto, donde la persona pueda sentirse segura para expresar aquello que le sucede, sin presiones ni juicios. Muchas veces, las consecuencias del trauma aparecen a través de síntomas como ansiedad, miedo, dificultades para dormir, sentimientos de culpa o vergüenza, problemas en los vínculos, aislamiento o una sensación persistente de inseguridad.

Es importante comprender que estas reacciones no son signos de debilidad, sino respuestas humanas frente a experiencias que han vulnerado profundamente la integridad física y emocional de la persona.

El trabajo terapéutico no busca que la persona olvide lo ocurrido ni minimizar el sufrimiento. Por el contrario, apunta a que pueda elaborar esa experiencia, encontrar recursos para afrontar sus consecuencias y reconstruir aspectos de su vida que se vieron afectados. Se trata de acompañar un proceso en el que el dolor pueda ser reconocido, nombrado y resignificado.

Haber atravesado una situación de abuso o violencia sexual forma parte de una historia, pero no define la totalidad de una vida. El acompañamiento psicológico busca fortalecer aquello que sigue estando presente: los deseos, los proyectos, los vínculos significativos, las capacidades y los recursos propios.

La elaboración del trauma no implica borrar las huellas del pasado, sino construir nuevas maneras de vivir con ellas.

Aun frente a experiencias extremadamente dolorosas se puede trabajar en términos terapéuticos que permitan transformar el horror en algo que posibilite continuar. Porque, aunque el trauma deje marcas, también es posible abrir caminos hacia nuevas formas de habitar la vida.”