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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 15º
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Policiales

Añatuya: asaltaron a un repartidor y le robaron la moto, el celular y un pedido de comida

El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio Tradición. La víctima, de 18 años, fue interceptada por dos personas que lo amenazaron con un arma blanca. La motocicleta fue recuperada a pocas cuadras.

Hoy 11:58

Un joven repartidor de 18 años fue víctima de un robo durante la madrugada de este martes en la ciudad de Añatuya, mientras realizaba una entrega en el barrio Tradición.

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El hecho se registró alrededor de la 01:00 en la intersección de avenida Wofcy y calle Luis Ruiz, donde, según el testimonio brindado por la víctima, fue abordado por dos personas.

De acuerdo a su relato, uno de los individuos recibió el pedido, mientras que un segundo sujeto lo sorprendió desde atrás y, mediante la exhibición de un arma blanca, lo amenazó para exigirle la motocicleta y su teléfono celular.

Ante esta situación, el joven entregó sus pertenencias y los autores se dieron a la fuga por la avenida Wofcy. Además del rodado y el celular, se llevaron el pedido que transportaba.

Tras el hecho, se desplegó un operativo en la zona con la colaboración de los propietarios del local donde trabaja la víctima. La motocicleta fue hallada abandonada a pocas cuadras del lugar del robo.

Intervino personal policial, que asistió al damnificado e inició las actuaciones correspondientes. La víctima fue invitada a radicar la denuncia en la Comisaría 41, mientras se desarrollan tareas investigativas para identificar a los responsables.

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