Denuncia por falso testimonio en Catamarca contra pareja de abogado defensor

El abogado querellante Alfredo Aydar ha presentado una denuncia penal en Catamarca por falso testimonio contra Marcela Inés Cisneros, pareja del abogado defensor de Bacchiani.

Hoy 15:30

El abogado querellante Alfredo Aydar ha presentado una denuncia penal en Catamarca contra Marcela Inés Cisneros, acusándola de falso testimonio. Esta denuncia se enmarca en un contexto legal complejo, donde Cisneros es la actual pareja del abogado Ricardo Angelina, quien defiende a Edgar Bacchiani.

La denuncia de Aydar se fundamenta en lo que él considera mendacidades dolosas y contradicciones manifiestas en las declaraciones de Cisneros. Según Aydar, estas declaraciones fueron incorporadas en un acta testimonial el 23 de abril de 2024, lo que le otorga un carácter público a los alegatos realizados.

El caso gira en torno a un inmueble que, según Aydar, Bacchiani adquirió a Cisneros por un monto de U$S 300.000. Actualmente, este inmueble es habitado por Zaraive Garcés Rusa, lo que añade complejidad a la situación legal.

Aydar sostiene que tanto Cisneros como su pareja, el abogado Angelina, intentan apropiarse del inmueble en cuestión, alegando que buscan burlar a los acreedores de Garcés Rusa y Bacchiani a través de un ardid grosero. Esta acusación implica una supuesta complicidad entre Cisneros y Angelina, lo que podría tener repercusiones legales significativas.

El abogado querellante enfatiza que testigos clave han mentido en sus declaraciones ante la Justicia Federal, sugiriendo que existe una omisión de justicia por parte de las autoridades competentes frente a los delitos cometidos en este caso.

En respuesta a estas acusaciones, Aydar reafirma que la propiedad fue vendida de manera transparente por Cisneros, negando las afirmaciones de que existió alguna irregularidad en la transacción. Esta defensa apunta a demostrar la legalidad de la venta y la ocupación actual del inmueble por parte de la mujer vinculada al imputado Bacchiani.