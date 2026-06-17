Real Madrid sacude el mercado: Bernardo Silva es nuevo refuerzo por pedido de José Mourinho

El volante fue presentado como nuevo jugador del elenco español tras finalizar su vínculo con Manchester City.

Hoy 18:20

El Real Madrid volvió a dar un golpe sobre la mesa en el mercado de pases al oficializar la incorporación de Bernardo Silva. El talentoso mediocampista portugués arribó en condición de libre luego de cerrar una etapa histórica en Manchester City, club en el que se convirtió en uno de los grandes referentes de la era de Pep Guardiola.

La llegada del futbolista de 31 años responde a un pedido específico del flamante entrenador José Mourinho, quien inició un nuevo ciclo al frente del conjunto merengue y considera a Bernardo Silva una pieza clave para potenciar el funcionamiento del equipo en la próxima temporada.

Semanas atrás, el propio jugador había dejado en claro cuáles eran sus prioridades al definir su futuro. “Al final voy a intentar encontrar un equipo donde me quieran, donde sienta que realmente me quieren. Eso es muy importante y el día que tome mi decisión lo sabrán”, había manifestado el internacional portugués antes de concretar su desembarco en la capital española.

Pese a despertar el interés de clubes de primer nivel como Barcelona, Atlético de Madrid y Juventus, el ex Manchester City optó por continuar su carrera en el club más laureado de la Champions League, donde buscará seguir compitiendo al máximo nivel y sumar nuevos títulos a su extenso palmarés.

El fichaje de Bernardo Silva se suma a una serie de incorporaciones que refuerzan al plantel del Real Madrid. Entre ellas aparecen Marc Cucurella, además de los acuerdos por Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, quienes aún esperan su presentación oficial. Con estas llegadas, el conjunto dirigido por José Mourinho continúa renovando su plantel con la mira puesta en mantenerse como protagonista tanto en España como en Europa.