Descubre cómo hacer voluntariado en un santuario de gatos en Grecia

Viajar por el mundo y conocer lugares paradisíacos puede ser posible a través de un voluntariado en un santuario de gatos en Grecia.

Hoy 07:01

Si alguna vez has soñado con viajar por el mundo sin que el dinero sea un impedimento, los voluntariados se presentan como una opción viable. Esta práctica se ha vuelto cada vez más popular entre los viajeros, permitiéndoles conocer destinos soñados mientras contribuyen a causas locales.

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Una de las oportunidades más atractivas se encuentra en Grecia, específicamente en la Isla de Syros, donde puedes realizar un voluntariado en un santuario de gatos. Esta experiencia no solo te permitirá vivir en un entorno paradisiaco, sino que también te dará la oportunidad de conectar con la cultura griega.

Para encontrar voluntariados, plataformas como Workaway y Worldpackers son altamente recomendadas. Estas herramientas facilitan la búsqueda de trabajos de voluntariado en diversas partes del mundo, ofreciendo no solo alojamiento y alimentación gratuita, sino también una experiencia cultural enriquecedora.

El voluntariado en Syros, conocido como Syros Cats, está en búsqueda de personas dispuestas a ayudar en el santuario. Este lugar es ideal para amantes de los animales, ya que las tareas incluyen alimentar a los gatos, limpiar sus espacios y brindarles atención y cariño.

La isla de Syros es famosa por sus hermosas playas y arquitectura tradicional, lo que la convierte en un destino ideal para quienes desean vivir como locales. Durante tu estancia, podrás disfrutar de la gastronomía griega y participar en festividades locales.

Los voluntarios trabajan aproximadamente cuatro horas al día, lo que les deja tiempo suficiente para explorar la isla y disfrutar de sus encantos. Esta flexibilidad es uno de los muchos beneficios de participar en un programa de voluntariado.

Para postularte, visita la página oficial de Syros Cats, donde las convocatorias se abren cada enero. Dado que son muy solicitadas, es aconsejable actuar rápidamente. Además, recuerda que puedes encontrar más opciones de voluntariados en plataformas como Workaway y Worldpackers.