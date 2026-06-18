Amanda Seyfried reveló que iba a interpretar a Joni Mitchell en un biopic que nunca se hizo

La actriz contó que se preparó intensamente durante la pandemia para el papel, pero el proyecto fue cancelado y ahora otra versión avanzará con Anya Taylor-Joy y Meryl Streep como protagonistas.

Hoy 11:01

En uno de los momentos más curiosos de su carrera reciente, Amanda Seyfried confesó que estuvo a punto de protagonizar una película biográfica sobre Joni Mitchell, un proyecto que finalmente fue cancelado antes de entrar en producción.

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La actriz reveló que el film iba a centrarse en la vida de la icónica compositora canadiense y su vínculo con su mánager, Elliot Roberts, pero la iniciativa quedó truncada tras el fallecimiento de este último. “Era una película sobre ella y Elliot Roberts”, explicó Seyfried en una entrevista reciente.

Lejos de tratarse de una posibilidad lejana, la intérprete se había preparado intensamente para el papel. Durante la pandemia de COVID-19, aprendió a tocar el álbum “Blue” (1971) en distintos instrumentos como dulcémele, piano y guitarra, en un proceso que describió como profundamente emocional.

Incluso llegó a conocer a la propia Joni Mitchell, quien la invitó a su casa en Los Ángeles. Allí compartieron una velada íntima escuchando el mítico disco. “Me contó un montón de historias. Escuchamos el álbum juntas junto a la chimenea”, recordó la actriz.

Amanda Seyfried

Ese trabajo previo también explica por qué su interpretación de “California” en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon se volvió viral: no fue improvisada, sino parte de una preparación meticulosa para un proyecto que nunca vio la luz.

Sin embargo, la historia tendrá una nueva oportunidad en el cine. Actualmente, se desarrolla otro biopic dirigido por Cameron Crowe, que contará con Anya Taylor-Joy y Meryl Streep, quienes interpretarán a Mitchell en su juventud y en su vejez, respectivamente.

En paralelo, Seyfried también recordó que recientemente quedó fuera de otro gran proyecto, tras realizar múltiples audiciones para interpretar a Glinda en la adaptación cinematográfica de Wicked, papel que finalmente quedó en manos de Ariana Grande.

A pesar de estos reveses, la actriz atraviesa un gran momento profesional, con proyectos destacados y el reconocimiento a su versatilidad artística. Y aunque no pudo convertirse en Joni Mitchell en la pantalla, su experiencia dejó una huella personal imborrable: “Me sentí como una auténtica música”, confesó.