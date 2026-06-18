Eduardo Feinmann fulmina a Florencia Peña tras la fake news sobre el padre de Messi

El periodista criticó con dureza a la actriz por la difusión de información falsa sobre la salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, que luego fue desmentida por la familia del futbolista.
En su programa de A24, Feinmann calificó el accionar de Peña como “una irresponsabilidad absoluta” y cuestionó la sinceridad de sus disculpas: “Ni siquiera le creo su profundo dolor por lo que hizo… No le creo una palabra, ni una lágrima”.
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El conductor también recordó el pasado de Peña con contenido para adultos y la criticó por asumir un rol en un medio de comunicación: "Se hubiera quedado haciendo los videítos para OnlyFans o lo que ella dice que es actuar. Ahora, ocupar un micrófono es de una responsabilidad absoluta”.
Además, Feinmann cuestionó que Peña responsabilizara a la producción del error y se mostró crítico con Nicolás Occhiato, dueño de Luzu TV, señalando que el comunicado del canal no exime a la actriz: "Occhiato es el responsable. Esto demuestra lo cuestionable que es el streaming: lo único que hacen es hablar porquerías".
Finalmente, el periodista subrayó la importancia de verificar la información antes de difundirla, sobre todo en casos de relevancia internacional: "Acá la única fuente es la familia… Hay que tener respeto por el Diez y toda su familia. No podés dar información que no sucedió, y menos con liviandad y descerebramiento".