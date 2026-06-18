Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUN 2026 | 14º
X
País

Eduardo Feinmann fulmina a Florencia Peña tras la fake news sobre el padre de Messi

El periodista criticó con dureza a la actriz por la difusión de información falsa sobre la salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, que luego fue desmentida por la familia del futbolista.

Hoy 22:00
Eduardo Feinmann Florencia Peña

En su programa de A24, Feinmann calificó el accionar de Peña como “una irresponsabilidad absoluta” y cuestionó la sinceridad de sus disculpas: “Ni siquiera le creo su profundo dolor por lo que hizo… No le creo una palabra, ni una lágrima”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conductor también recordó el pasado de Peña con contenido para adultos y la criticó por asumir un rol en un medio de comunicación: "Se hubiera quedado haciendo los videítos para OnlyFans o lo que ella dice que es actuar. Ahora, ocupar un micrófono es de una responsabilidad absoluta”.

Además, Feinmann cuestionó que Peña responsabilizara a la producción del error y se mostró crítico con Nicolás Occhiato, dueño de Luzu TV, señalando que el comunicado del canal no exime a la actriz: "Occhiato es el responsable. Esto demuestra lo cuestionable que es el streaming: lo único que hacen es hablar porquerías".

Finalmente, el periodista subrayó la importancia de verificar la información antes de difundirla, sobre todo en casos de relevancia internacional: "Acá la única fuente es la familia… Hay que tener respeto por el Diez y toda su familia. No podés dar información que no sucedió, y menos con liviandad y descerebramiento".

TEMAS Florencia Peña Eduardo Feinmann
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: México y Corea del Sur se juegan la cima del grupo A del Mundial 2026
  2. 2. En un final a puro gol, Suiza festejó ante Bosnia y quedó puntero en su grupo del Mundial 2026
  3. 3. EN VIVO: pasá la tarde junto a "Qué, no me has visto?" en Panorama Play
  4. 4. República Checa y Sudáfrica empataron y complican su clasificación en el Mundial 2026
  5. 5. Antonela Roccuzzo tomó una contundente decisión con Luzu y Flor Peña tras la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT