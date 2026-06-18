Luis Miguel se recupera tras cirugía cardíaca en Nueva York

Luis Miguel continúa su proceso de recuperación tras una cirugía cardíaca en un reconocido hospital de Nueva York.

Hoy 23:10

Luis Miguel se encuentra actualmente hospitalizado después de haber sido sometido a una delicada cirugía cardíaca en el hospital Mount Sinai de Nueva York. Según informa la revista Seman, que cita fuentes del entorno del artista, el cantante mexicano de 56 años lleva dos semanas en este centro especializado en cardiología.

El ex de Aracely Arámbula ha estado recibiendo un estricto protocolo de cuidados y revisiones, lo que ha permitido a los médicos controlar su estado y responder de forma inmediata a cualquier eventualidad.

La intervención quirúrgica a la que fue sometido se desarrolló según lo previsto, y el intérprete está reaccionando positivamente. Los partes médicos que han llegado a su círculo más cercano indican que su evolución es 'plenamente favorable'. Los especialistas ya están considerando la posibilidad de darle el alta en los próximos días.

A lo largo de su carrera, la vida de Luis Miguel ha estado marcada por el hermetismo, y en esta ocasión no ha sido diferente, lo que ha generado rumores y especulaciones sobre su salud.

Aunque aún no hay un diagnóstico oficial ni fechas claras, se ha confirmado que el cantante fue hospitalizado debido a problemas cardíacos y utilizó el apellido de su madre para su ingreso en el Mount Sinai Hospital.

Durante estas dos semanas, ha estado en observación tras haber estado bastante delicado, sin embargo, su evolución favorable ha puesto al equipo médico en una posición para evaluar su alta prontamente.