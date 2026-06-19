Del Mundial a Sudamérica: Tim Payne fue anunciado como nuevo jugador de Olimpia

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 14º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo A
México 1
Corea del Sur 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Canadá 6
Qatar 0
FINALIZADO
16:00 Grupo D
Estados Unidos -
Australia -
19 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Escocia -
Marruecos -
19 / 06 / 2026
21:30 Grupo C
Brasil -
Haití -
19 / 06 / 2026
00:00 Grupo D
Turquía -
Paraguay -
20 / 06 / 2026
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 1
Senegal
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Irak
1 - 4
Noruega
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
3 - 0
Argelia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Noruega 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Francia 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Argelia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0
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Somos Deporte

Del Mundial a Sudamérica: Tim Payne fue anunciado como nuevo jugador de Olimpia

El lateral de Nueva Zelanda, una de las sensaciones del Mundial 2026, fue presentado oficialmente por el club paraguayo y se sumará al plantel una vez que termine su participación en la Copa del Mundo.

Hoy 00:17

Tim Payne, una de las grandes apariciones mediáticas del Mundial 2026, fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Olimpia de Paraguay. El lateral de la selección de Nueva Zelanda se incorporará al Decano una vez que finalice su participación en la Copa del Mundo.

El defensor de 32 años viene de ser titular en el empate 2-2 ante Irán, partido en el que volvió a quedar en el centro de la escena por el fuerte crecimiento de su popularidad durante el certamen.

Con su llegada a Olimpia, Payne tendrá además la posibilidad de disputar la Copa Sudamericana con el conjunto paraguayo, donde incluso podría cruzarse con River en la próxima fase del torneo continental.

De Nueva Zelanda a Paraguay

Antes de cerrar su llegada a Olimpia, Payne ya había sido buscado por Deportivo Riestra durante el Mundial, aunque esa propuesta fue rechazada. Finalmente, el club paraguayo logró avanzar en la negociación y quedarse con el futbolista.

Tras el empate ante Irán, el propio jugador había hablado con la prensa sobre la posibilidad de jugar en Sudamérica. “Eso sería algo a considerar”, expresó en diálogo con ESPN.

Poco después, Olimpia hizo oficial su incorporación y el jugador también publicó un video en sus redes sociales para despedirse del Wellington Phoenix, club en el que jugó durante los últimos años.

A los hinchas del Wellington Phoenix solo quiero darles las gracias por todo el apoyo y el privilegio de poder usar esta camiseta durante los últimos 7 años y 149 partidos. El apoyo que recibí en estas semanas ha sido increíble”, comenzó Payne.

“Olimpia es un desafío que no puedo esperar”

En su mensaje, el lateral explicó los motivos de su decisión y remarcó la importancia deportiva y familiar de este nuevo paso en su carrera.

Como futbolista, uno siempre quiere competir al máximo nivel. Tener la oportunidad de jugar para Olimpia, el club más grande de Paraguay, es un desafío que no puedo esperar. Para mi familia también es importante que mi hijo crezca en la misma cultura en la que creció su madre”, añadió.

De esta manera, Payne dejará el fútbol neozelandés para iniciar una nueva etapa en Sudamérica, en uno de los clubes más importantes de Paraguay.

Detrás del fenómeno mediático de Tim Payne aparece el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como “El Scarso”, quien impulsó la viralización del jugador durante el Mundial.

Ese impulso llevó al lateral de ser uno de los nombres menos conocidos del torneo a convertirse en una figura seguida por millones de usuarios en redes sociales. Según los datos difundidos, Payne llegó a sumar casi seis millones de seguidores en Instagram.

El propio jugador le dedicó un mensaje especial al influencer y a sus nuevos seguidores de la región.

A mi amigo El Scarso y a todos mis seguidores de Latinoamérica, esto es para ustedes. Ahora mismo, mi enfoque principal es representar a Nueva Zelanda en el Mundial”, cerró.

Con su desembarco en Olimpia, Payne pasará de ser una revelación viral de la Copa del Mundo a vivir su primera experiencia en el fútbol sudamericano.

TEMAS Tim Payne Mundial 2026
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