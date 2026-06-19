Del Mundial a Sudamérica: Tim Payne fue anunciado como nuevo jugador de Olimpia

El lateral de Nueva Zelanda, una de las sensaciones del Mundial 2026, fue presentado oficialmente por el club paraguayo y se sumará al plantel una vez que termine su participación en la Copa del Mundo.

Hoy 00:17

Tim Payne, una de las grandes apariciones mediáticas del Mundial 2026, fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Olimpia de Paraguay. El lateral de la selección de Nueva Zelanda se incorporará al Decano una vez que finalice su participación en la Copa del Mundo.

El defensor de 32 años viene de ser titular en el empate 2-2 ante Irán, partido en el que volvió a quedar en el centro de la escena por el fuerte crecimiento de su popularidad durante el certamen.

Con su llegada a Olimpia, Payne tendrá además la posibilidad de disputar la Copa Sudamericana con el conjunto paraguayo, donde incluso podría cruzarse con River en la próxima fase del torneo continental.

De Nueva Zelanda a Paraguay

Antes de cerrar su llegada a Olimpia, Payne ya había sido buscado por Deportivo Riestra durante el Mundial, aunque esa propuesta fue rechazada. Finalmente, el club paraguayo logró avanzar en la negociación y quedarse con el futbolista.

Tras el empate ante Irán, el propio jugador había hablado con la prensa sobre la posibilidad de jugar en Sudamérica. “Eso sería algo a considerar”, expresó en diálogo con ESPN.

Poco después, Olimpia hizo oficial su incorporación y el jugador también publicó un video en sus redes sociales para despedirse del Wellington Phoenix, club en el que jugó durante los últimos años.

“A los hinchas del Wellington Phoenix solo quiero darles las gracias por todo el apoyo y el privilegio de poder usar esta camiseta durante los últimos 7 años y 149 partidos. El apoyo que recibí en estas semanas ha sido increíble”, comenzó Payne.

“Olimpia es un desafío que no puedo esperar”

En su mensaje, el lateral explicó los motivos de su decisión y remarcó la importancia deportiva y familiar de este nuevo paso en su carrera.

“Como futbolista, uno siempre quiere competir al máximo nivel. Tener la oportunidad de jugar para Olimpia, el club más grande de Paraguay, es un desafío que no puedo esperar. Para mi familia también es importante que mi hijo crezca en la misma cultura en la que creció su madre”, añadió.

De esta manera, Payne dejará el fútbol neozelandés para iniciar una nueva etapa en Sudamérica, en uno de los clubes más importantes de Paraguay.

Detrás del fenómeno mediático de Tim Payne aparece el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como “El Scarso”, quien impulsó la viralización del jugador durante el Mundial.

Ese impulso llevó al lateral de ser uno de los nombres menos conocidos del torneo a convertirse en una figura seguida por millones de usuarios en redes sociales. Según los datos difundidos, Payne llegó a sumar casi seis millones de seguidores en Instagram.

El propio jugador le dedicó un mensaje especial al influencer y a sus nuevos seguidores de la región.

“A mi amigo El Scarso y a todos mis seguidores de Latinoamérica, esto es para ustedes. Ahora mismo, mi enfoque principal es representar a Nueva Zelanda en el Mundial”, cerró.

Con su desembarco en Olimpia, Payne pasará de ser una revelación viral de la Copa del Mundo a vivir su primera experiencia en el fútbol sudamericano.