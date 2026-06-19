Dr. Marcelo Gioya, abogado de la familia Gordillo: "La Policía está para cuidarnos; si no lo hacen ellos, ¿qué podemos esperar?"

El abogado de la familia de Sergio Gordillo cuestionó la actuación de los efectivos involucrados en el choque fatal que dejó dos muertos y una niña gravemente herida.

Hoy 22:41

A pocas horas del trágico siniestro vial protagonizado por un móvil policial en la intersección de Antenor Álvarez y avenida Lugones, el abogado querellante de la familia de Sergio Gordillo, Marcelo Castillo Gioya, brindó una extensa entrevista en la que cuestionó el accionar de los efectivos involucrados y sostuvo que la investigación deberá esclarecer no sólo cómo ocurrió el choque, sino también qué sucedió después del impacto.

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El letrado explicó que tomó contacto con la familia durante la madrugada posterior al hecho y que de inmediato comenzó a trabajar junto a la fiscalía.

Entre las primeras medidas solicitadas, pidió que las pericias más importantes sean realizadas por fuerzas federales para garantizar la máxima transparencia en la investigación.

"No solamente hay que ser, sino parecer. Cuanto más transparente sea el proceso, mucho mejor para todas las partes", expresó.

Un posible abandono de persona

Uno de los aspectos que más preocupación genera en la querella es lo ocurrido tras el choque, especialmente en relación con la asistencia a la niña de 8 años que sobrevivió al impacto.

Según señaló Castillo Gioya, una mujer que se encontraba en la zona habría sido quien asistió a la menor y la trasladó para recibir atención médica.

"De ninguno de los policías, primer y segundo móvil, hubo colaboración", sostuvo.

A partir de esa situación, el abogado consideró que la investigación deberá determinar si existió alguna conducta delictiva posterior al choque.

"Se podría estar frente a un abandono de persona y vamos a ver qué surge de la investigación", manifestó.

En ese sentido, explicó que serán fundamentales los informes médicos, las pericias y los testimonios incorporados al expediente para reconstruir con precisión los minutos posteriores al impacto.

"La Policía está para cuidarnos"

Durante la entrevista, Castillo Gioya también realizó una fuerte reflexión sobre el rol de la fuerza de seguridad y el impacto que el hecho generó en la sociedad santiagueña.

"La Policía de la Provincia está para cuidarnos, para respetarnos, para respetar la ley. Si no lo hacen ellos, ¿qué podemos esperar?", afirmó.

El abogado sostuvo que el caso provocó una profunda conmoción debido a que los involucrados pertenecen a una institución cuya función es precisamente proteger a la comunidad.

"Ingresamos a la escuela de cadetes para aprender y salimos para servir", agregó.

Respaldo a las medidas adoptadas

Por otra parte, el querellante confirmó que recibió el contacto de autoridades provinciales y destacó el acompañamiento brindado a los familiares de las víctimas.

"He recibido el llamado del ministro de Gobierno haciéndome llegar las condolencias del gobernador y poniéndose a disposición para que se descubra la verdad", señaló.

Asimismo, valoró la decisión del gobernador Elías Suárez de relevar al jefe del Cuerpo Guardia de Infantería, dependencia a la que pertenecía el móvil involucrado en el hecho.

"He tomado conocimiento de la decisión del señor gobernador y esta querella la ha recepcionado con la tranquilidad que es necesaria en estos momentos", expresó.

"Esto recién empieza"

Finalmente, Castillo Gioya advirtió que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que aún resta producir una gran cantidad de pruebas.

Además, sostuvo que la auditoría interna iniciada dentro de la fuerza policial podría derivar en nuevas responsabilidades si se detectan irregularidades.

"Esto recién empieza. Tenemos mucho trabajo por delante", concluyó.