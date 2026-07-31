Una mujer conmueve al compartir alimentos con policías en bloqueos

Una mujer mostró un acto de solidaridad al compartir su comida con policías en la carretera hacia los Yungas, en medio de bloqueos y conflictos en el país.

Hoy 05:38

En medio de los conflictos y bloqueos que afectan diversas carreteras de Bolivia, una mujer ha protagonizado un emotivo gesto de solidaridad que ha conmovido a quienes se encontraban en el punto de bloqueo de Puente Armas, en el departamento de La Paz.

La mujer, que viajaba en uno de los camiones afectados por el cierre de vías, decidió compartir parte de los alimentos que transportaba con los efectivos policiales que se encontraban en la zona, realizando labores de control y resguardo.

Los uniformados recibieron el gesto con agradecimiento y posteriormente se encargaron de repartir la comida entre sus camaradas que permanecían en el lugar, lo que demuestra un claro ejemplo de cooperación y solidaridad en tiempos difíciles.

Este acto de empatía ocurrió en la carretera que conecta los Yungas con Caranavi, una de las rutas más afectadas por los bloqueos registrados en los últimos días, afectando a cientos de viajeros.

La escena rápidamente llamó la atención de los presentes y comenzó a difundirse como un ejemplo de humanidad en medio de un escenario marcado por la tensión y las dificultades que enfrenta la población.

A pesar de que cientos de viajeros permanecen afectados por los cortes de ruta, el gesto de esta mujer recordó que, incluso en tiempos complicados, aún existen acciones capaces de unir y generar esperanza en la comunidad.