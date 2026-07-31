Crítica de "La última ronda en Venecia"

Sergio Romano y Pierpaolo Capovilla interpretan en esta comedia dramática de Francesco Sossai a dos borrachuzos que podrían habitar una película de Akis Kaurismäki o de los Coen de los años 90.

Hoy 06:45

Por Laura Pérez

Para Fotogramas

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Los dos protagonistas de esta película son lo más parecido al Vladimir y Estragon de 'Esperando a Godot'. Se mueven en el absurdo, pero si uno se empeña en buscarles el sentido, se pueden alcanzar altas cotas de reflexión sobre ello. Sergio Romano y Pierpaolo Capovilla interpretan a dos pobres diablos, ya entrados en años, sin más propósito vital que disfrutar de cada juerga y de quien quiera compartirla con ellos. Rozan el patetismo, pero al mismo tiempo generan cierta inquietud existencial. ¿Y si en esa falta de expectativas residiera la auténtica felicidad? Su director juega esa baza a golpe de nostalgia y algunas escenas entrañables mientras recorren el Véneto rural. Al mismo tiempo retrata con honestidad lo grotesco de estos dos borrachuzos que podrían habitar una película de Akis Kaurismäki o de los Coen de los años 90.

La narración errática parece responder más a una actitud de los personajes que a una carencia de guion –aunque hay quien pueda defender lo contrario– y una larga secuencia en la sobrecogedora Tumba de Brion aporta un sentido trascendental que perdura acabada la película.

Para celebrar la conexión (o desconexión) de las noches de copas.