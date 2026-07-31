Mastantuono quedó afuera de la lista de Mourinho y crecen los rumores sobre su futuro

El juvenil argentino no fue convocado por el entrenador del Real Madrid para el amistoso frente a Fiorentina. Mientras tanto, varios clubes europeos buscan sumarlo a préstamo de cara a la nueva temporada.

Hoy 09:00

Franco Mastantuono no fue incluido por José Mourinho en la lista de convocados de Real Madrid para el amistoso de pretemporada ante Fiorentina, que se disputará este sábado desde las 13. La ausencia del ex River vuelve a alimentar las versiones sobre una posible salida a préstamo antes del cierre del mercado de pases.

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El atacante de 18 años atraviesa días de incertidumbre respecto de su futuro. En las últimas horas, Fiorentina se sumó a la lista de equipos interesados en incorporarlo, junto a Fulham, dirigido por Álvaro Arbeloa, y Benfica, otro de los clubes que sigue de cerca su situación.

La intención de la dirigencia encabezada por Florentino Pérez es que el juvenil salga cedido durante una temporada para tener mayor continuidad. En la actual pretemporada, Mastantuono fue titular en el amistoso frente a Alcorcón, donde provocó un penal, y luego convirtió un gol en la victoria por 4-1 sobre Leganés, aunque eso no le aseguró un lugar en la consideración de Mourinho.

En Argentina también surgieron rumores sobre un posible regreso a River, institución que lo transfirió al conjunto español por una cifra superior a los 60 millones de euros. Sin embargo, desde España entienden que un retorno al fútbol argentino no está en los planes del club, que prioriza que continúe su desarrollo en una liga europea.

Con varios equipos interesados en quedarse con el delantero, la definición sobre su futuro podría resolverse en las próximas semanas, antes del inicio oficial de la temporada del Real Madrid. Mientras tanto, el amistoso entre el conjunto merengue y Fiorentina se jugará este sábado, aunque Mastantuono lo verá desde afuera.