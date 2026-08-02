Messi volvió a jugar tras el Mundial en el empate del Inter Miami

El capitán argentino ingresó a los 53 minutos frente a Columbus Crew y sumó sus primeros minutos en la MLS después de reincorporarse al plantel.

Hoy 00:37

Lionel Messi volvió a jugar este sábado con Inter Miami, luego de su participación con la Selección Argentina en el Mundial. El rosarino ingresó durante el segundo tiempo del encuentro ante Columbus Crew, por la MLS.

El entrenador Guillermo Hoyos había mantenido la incógnita sobre la presencia del delantero, debido a que llevaba pocos entrenamientos desde su regreso.

“Hace poco que llegó, entonces todavía no tuvimos el espacio para conversar bien, pero estamos muy contentos de que haya regresado”, había expresado el técnico en la previa.

Con Inter Miami arriba por 2-1, Hoyos decidió mandar a Messi al campo de juego a los 53 minutos, en reemplazo de Daniel Pinter.

El argentino se colocó inmediatamente la cinta de capitán y comenzó a tomar contacto con la pelota en una acción surgida desde un tiro de esquina.

Luego del empate de Columbus Crew, Messi tuvo una gran oportunidad para darle el triunfo a las Garzas con un cabezazo, pero el arquero rival reaccionó a tiempo y desvió la pelota.

De esta manera, el capitán volvió a sumar minutos oficialmente con Inter Miami y comenzó su puesta a punto después del Mundial.