Alumnos del Colegio Bilingüe representarán a Santiago del Estero con un cinturón para personas no videntes

Estudiantes de 6° grado desarrollaron un dispositivo con sensores ultrasónicos que detecta obstáculos y emite sonidos de alerta. Participarán de la Feria Nacional de Ciencias en Córdoba.

10/09/2026

Un proyecto surgido de una experiencia cotidiana en el aula llevará a estudiantes del Colegio Bilingüe de Santiago del Estero a representar a la provincia en la Feria Nacional de Ciencias, que se desarrollará del 23 al 26 de noviembre en Córdoba.

Se trata de un cinturón de percepción destinado a personas con discapacidad visual, diseñado por alumnos de sexto grado junto a su profesora Delia Moya. La iniciativa comenzó en febrero y fue avanzando por distintas instancias hasta llegar a la etapa nacional.

Según explicó la docente durante una entrevista con Canal 7, la propuesta surgió a partir de una problemática concreta. En años anteriores, el colegio tuvo una compañera con discapacidad visual y los estudiantes observaron las dificultades que enfrentaba para desplazarse sola durante los recreos. A partir de esa experiencia comenzaron a pensar posibles soluciones.

Los alumnos evaluaron inicialmente alternativas como una vincha o unos lentes con sensores, pero descartaron esas opciones debido al peso que podían representar para la cabeza. Finalmente, optaron por desarrollar un cinturón que incorpora sensores y que se coloca en la zona media del cuerpo.

Cómo funciona

El prototipo utiliza sensores ultrasónicos, capaces de detectar obstáculos mediante ondas de sonido. Cuando el dispositivo identifica un objeto en el camino, un buzzer emite una señal sonora para alertar a la persona.

Los sensores fueron ubicados estratégicamente en diferentes ángulos, algunos de ellos aproximadamente a 45 grados y otros orientados hacia el frente, con el objetivo de ampliar la percepción del entorno.

Los estudiantes explicaron que el cinturón fue pensado como un complemento del bastón blanco, una herramienta fundamental para la movilidad de las personas no videntes, y no como un reemplazo.

El "cerebro" del prototipo está compuesto por una placa Arduino Uno, además de un interruptor y una batería de 9 voltios. El sistema fue programado para emitir sonidos diferentes según cuál de los sensores detecte un obstáculo.

Un proyecto que continuará después de la feria

Más allá de la participación en la instancia nacional, los alumnos ya proyectan nuevas mejoras. Entre ellas, buscan incorporar un potenciómetro —una pequeña rueda de regulación— que permita modificar la distancia de detección de acuerdo con las necesidades y preferencias de cada usuario.

También pretenden ampliar el ángulo de detección para lograr una percepción más completa del entorno y reemplazar la actual batería de 9 voltios por una Power Bank, con el objetivo de mejorar la autonomía y practicidad del dispositivo.

Pero una de las próximas etapas estará centrada en escuchar directamente a quienes podrían utilizarlo. Los estudiantes adelantaron que tienen previsto realizar visitas a hogares y espacios vinculados con personas no videntes para conocer sus opiniones, detectar posibles modificaciones y evaluar qué tan útil resulta el prototipo.

Para los jóvenes, la Feria Nacional será una instancia importante, pero no representa el punto final. La intención es continuar trabajando sobre la idea y perfeccionarla a partir de la experiencia y de las necesidades reales de sus potenciales usuarios.

Así, una inquietud nacida dentro del aula se transformó en un proyecto tecnológico con una fuerte mirada social y que ahora tendrá la posibilidad de representar a Santiago del Estero a nivel nacional.