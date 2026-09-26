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En el debut de Salandín, Mitre volvió a perder en el 8 de Abril y quedó al borde de la zona de descenso

El Aurinegro cayó 2-0 ante San Telmo por la fecha 31 de la Primera Nacional. Acumula seis partidos sin ganar y dos derrotas consecutivas. La próxima fecha visitará a San Miguel, en un duelo clave por la permanencia.

Hoy 18:00

Mitre volvió a sufrir una derrota en el 8 de Abril y complicó aún más su presente en la Primera Nacional. El conjunto santiagueño cayó 2-0 ante San Telmo, por la fecha 31, y quedó al borde de la zona de descenso. Además, acumula seis partidos sin ganar y dos derrotas al hilo.

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El intenso calor fue protagonista durante el encuentro, en el que San Telmo logró ponerse en ventaja a los 28 minutos. Batallini apareció para marcar el 1-0 para la visita y obligó a Mitre a buscar una reacción en el segundo tiempo.

El equipo santiagueño intentó llegar al empate y fue en busca del arco rival, pero dejó espacios que San Telmo aprovechó en el tramo final. A los 45 minutos del complemento, Porto encabezó una contra y marcó el 2-0 definitivo, golpeando nuevamente a un Mitre que no pudo revertir la historia.

Con esta derrota, Mitre quedó 16° con 32 puntos, producto de 6 triunfos, 14 empates y 11 derrotas. El panorama se vuelve cada vez más complicado y el margen de error es cada vez menor.

La próxima fecha tendrá un partido clave para el conjunto santiagueño: visitará a San Miguel, que se encuentra penúltimo y apenas un escalón por debajo de Mitre. El resultado será determinante, ya que una nueva derrota podría dejar al Aurinegro en zona de descenso.

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