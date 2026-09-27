Internado en grave estado: con un tiro en la cabeza llegó a un puesto policial a pedir ayuda

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional. Su agresor llamó a la policía y dijo que lo atacó, pero con un "garrote".

Hoy 07:33

Un muchacho de 27 años permanece internado en estado crítico tras ser baleado durante la madrugada del sábado en la ciudad de Loreto, y por el sangriento episodio la Justicia ordenó la captura de uno vecino, quien admitió el ataque antes de darse a la fuga.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Un dramático episodio de violencia tiñó de sangre la madrugada del sábado en el departamento Loreto y mantiene al borde de la muerte a Mauricio Moreno, quien ingresó de urgencia al Hospital Regional con un impacto de bala y pérdida de la masa encefálica.

Según revelaron fuentes judiciales y policiales consultadas, el cruento suceso se registró a las alrededor de las tres la madrugada en un inmueble del paraje Totora Pampa. La víctima, como pudo y por sus propios medios pidió auxilio y se desvaneció.

La investigación tomó impulso cuando un sujeto herido arribó pidiendo auxilio al puesto de control de Empalme Atamisqui. Allí de inmediato pidieron ayuda al Hospital Zonal para que sea auxiliado de inmediato.

Mientras la víctima recibía asistencia médica, los efectivos se trasladaron hasta la vivienda de la testigo clave, una mujer llamada María, quien aportó precisiones determinantes del ataque y de gran valor para la causa.

Según revelaron los uniformados, la mujer reveló que su esposo —Eduardo Noguera (52)— mantuvo una acalorada discusión con Moreno antes de alejarse de la propiedad. Asimismo, remarcó con estupor que la víctima frecuentaba su domicilio, pero nunca hubo un conflictos previos y aclaró que su pareja no utilizaba armas de fuego.

La causa dio un giro sustancial cuando el propio sospechoso entabló comunicación telefónica con personal policial para "aclarar" que hirió a la víctima, pero que él solo utilizó un garrote. Tras manifestar que se entregaría junto a un abogado, el fiscal Dr. Rubén Alfonzo ordenó su inmediata aprehensión por el delito imputado.

El salvaje ataque generó consternación entre los pobladores rurales mientras la víctima pelea por su vida en el nosocomio capitalino. La medida judicial dispuesta por la Fiscalía busca poner tras las rejas al agresor y esclarecer el sangriento hecho.

Las comisiones policiales desplegaron diversos rastrillajes en zonas aledañas para dar con el paradero del prófugo que aún no había sido atrapado y tampoco se entregó.

Mientras tanto, el pronóstico médico sobre la salud de Moreno continúa siendo reservado y bajo estricta observación.