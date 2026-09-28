Tragedia en Quimilí: una joven de 22 años murió tras un violento choque de motos

Anabel Roldán falleció luego de protagonizar un fuerte siniestro vial durante la madrugada en la zona de la Rotonda Sur. El joven que viajaba con ella resultó herido y fue trasladado de urgencia a la Capital.

Hoy 08:14

Una joven de 22 años murió durante la madrugada de este lunes luego de protagonizar un violento siniestro vial en la zona de la Rotonda Sur de Quimilí.

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La víctima fatal fue identificada como Anabel Roldán, vecina de la ciudad, quien se movilizaba como acompañante en una motocicleta junto a un joven de apellido Ravelo.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por la Policía, por circunstancias que todavía son materia de investigación, la motocicleta en la que circulaban habría sido embestida por otro motovehículo, lo que provocó una violenta colisión.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes sufrieron graves lesiones y fueron trasladados de urgencia hacia el hospital zonal de Quimilí.

A pesar de la asistencia médica recibida, Roldán ingresó al centro de salud sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento poco después.

En tanto, Ravelo debió ser estabilizado por la gravedad de las heridas y posteriormente fue derivado hacia un centro de mayor complejidad de la ciudad Capital para continuar con su atención médica.

Tras el siniestro, trabajaron en el lugar efectivos de la Seccional de Policía de Quimilí y peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para reconstruir la mecánica del choque.

La investigación quedó bajo las directivas de la Fiscalía de turno, que busca establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.