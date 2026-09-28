El periodista analizó en Radio Panorama los indicadores contrapuestos de la economía argentina, el impacto del caso Aerolíneas Argentinas y la decisión de Lula sobre las apuestas deportivas online en Brasil.

Hoy 08:19

“Es una economía dual, hay números negativos y positivos por más que Milei se enoje”, sostuvo Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama, al analizar la actualidad económica argentina y los distintos indicadores que muestran comportamientos contrapuestos.

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“Hay números negativos y positivos pero, por más que Milei se enoje, es una economía muy rara. En el mundo te felicitan por las reservas y el superávit fiscal y, por el otro, te dicen que todo es un desastre”, señaló.

En ese sentido, Granados se refirió a las últimas proyecciones de JP Morgan y al comportamiento del consumo. “El JP Morgan dice que andaba bien todo hasta el segundo trimestre. El consumo masivo bajó y se pensaba en un crecimiento del PBI en el año, cuya perspectiva de crecimiento bajó”, explicó.

Para el periodista, esta situación vuelve a mostrar el carácter dual de la economía argentina. “Es una perspectiva dual, porque algunos sectores crecen y otros no”, sostuvo.

El caso Aerolíneas Argentinas

Granados también hizo referencia al conflicto judicial derivado de la estatización de Aerolíneas Argentinas y al impacto económico que puede tener para el Estado argentino.

“Una juez autorizó a embargar bienes por la estatización de Aerolíneas Argentinas, casi 400 millones de dólares”, señaló, en referencia al litigio que se desarrolla en Estados Unidos por la expropiación de la empresa.

A partir de ese caso, planteó una advertencia sobre las consecuencias económicas de determinadas decisiones estatales. “El RIGI indica que si no cumplís, van a los tribunales de Nueva York”, afirmó.

Y agregó: “Entonces, cuando se haga algo así de expropiar, hay que saber que probablemente esto termine así, se pierda, y son muchos millones de dólares”.

La referencia se produjo en el marco del debate sobre las garantías para las inversiones y los mecanismos internacionales de resolución de controversias, especialmente después de que una jueza estadounidense habilitara procedimientos para avanzar sobre activos argentinos en el marco del reclamo relacionado con Aerolíneas.

La decisión de Lula sobre las apuestas

Por último, Granados se refirió a la decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de avanzar contra las apuestas deportivas online en Brasil.

“Lula resolvió que están prohibidas las apuestas deportivas online. ¿Por qué lo hace?”, planteó el periodista.

Según su interpretación, la decisión también debe leerse en clave política: “Porque las encuestas vienen muy parejas y tenía que quedar bien con un sector, en este caso las mujeres que ven que los jóvenes se han endeudado mucho con las apuestas deportivas y con las fintech”.

De esta manera, Granados recorrió durante su columna distintos temas de la actualidad económica y política regional, con especial énfasis en las señales contrapuestas que atraviesan a la economía argentina y en las consecuencias financieras de decisiones vinculadas con el Estado y las inversiones.