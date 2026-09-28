Un vuelo con 296 pasajeros aterrizó de emergencia en Portugal por presencia de humo en la cabina

La aeronave de Delta Air Lines que cubría la ruta Barcelona-Boston fue desviada a Oporto tras una alerta durante el trayecto. Catorce personas recibieron asistencia médica y cuatro fueron trasladadas a un hospital con heridas leves.

Hoy 08:37

Un avión de Delta Airlines que cubría la ruta entre Barcelona y Boston realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Oporto, en el norte de Portugal, luego de que se detectara humo en la cabina.

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El Airbus A330 transportaba a 296 pasajeros y realizó el descenso sin inconvenientes tras declarar la emergencia y desviarse hacia la terminal portuguesa. Como consecuencia, las operaciones en el aeropuerto estuvieron suspendidas durante algunos minutos mientras varios vuelos aguardaban autorización para aterrizar.

Según precisó el Jornal de Noticias, 14 personas recibieron asistencia médica. Cuatro de ellas, entre las que se encontraban tres pasajeros y un miembro de la tripulación, fueron trasladadas al Hospital São João de Oporto.

Un portavoz del organismo indicó que los cuatro afectados fueron considerados heridos leves. Más tarde, el hospital confirmó que dos pasajeros fueron atendidos en el servicio de urgencias con síntomas respiratorios leves —producto de la inhalación de humo— y que ambos permanecían estables.

La causa del incidente aún no fue determinada. Tras el aterrizaje, numerosos equipos de emergencia se desplegaron en el aeropuerto para asistir a los ocupantes de la aeronave. En el lugar trabajaron ambulancias de los bomberos, personal sanitario del Instituto Nacional de Emergencias Médicas (INEM), efectivos de la Cruz Roja y dotaciones de los cuerpos de bomberos de Leixões y Matosinhos-Leça, entre otros recursos de emergencia.

Otro aterrizaje de emergencia en Irán

El pasado 16 de septiembre, un Boeing 737 de Sepehran Airlines sufrió fuertes vibraciones poco después de despegar del aeropuerto de Mashhad, en el noreste de Irán, y debió regresar de emergencia a la terminal.

El episodio ocurrió cuando la aeronave, un Boeing 737-300 de la compañía iraní, se preparaba para cubrir la ruta entre Mashhad y Kermanshah. Según informó la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA), el vuelo había tenido dos intentos de despegue abortados antes de que finalmente pudiera iniciar la carrera.

En medio del incidente, parte del revestimiento del techo de la cabina se desprendió, lo que provocó momentos de pánico entre los pasajeros. Las imágenes, registradas desde el interior del avión, se viralizaron en redes.

En el tercero, que ocurrió a las 17.39 (hora local), el avión comenzó a experimentar fuertes vibraciones. En uno de los videos que circularon en X se observa a los pasajeros aferrados a sus asientos y tratando de tranquilizarse mientras la aeronave se sacude. En medio de la situación, parte del revestimiento del techo de la cabina se desprendió y cayó al interior del avión, lo que generó gritos y temor entre los pasajeros.

Hassan Jafari, director de Relaciones Públicas de los aeropuertos de Khorasan Razavi, precisó a IRNA que el piloto informó a la torre de control que se encontraba ante una situación de emergencia y solicitó regresar al aeropuerto de Mashhad. Todos los pasajeros pudieron abandonar la aeronave sin heridas y fueron trasladados a su destino.

Según precisó el medio local Shahrara News, la investigación estableció que el Boeing 737-300 sufrió una vibración anormal, conocida como “Shimmy”, en el tren de aterrizaje principal. El análisis de los componentes permitió determinar que el Shimmy Damper, el sistema encargado de amortiguar esas vibraciones, había fallado debido a una combinación de fugas, desgaste y corrosión.

La rotura del amortiguador provocó que fuerzas anormales se transmitieran a otros componentes del tren de aterrizaje, entre ellos el Lower Torsion Link, una pieza encargada de controlar el movimiento de torsión del conjunto. Como consecuencia, se produjeron daños en distintos componentes y en los neumáticos.

El informe final descartó que la calidad de los neumáticos hubiera sido un factor determinante. También concluyó que la actuación de los pilotos fue normal y que el aterrizaje se realizó correctamente. Entre los factores señalados por la investigación aparecen, en cambio, el estado técnico deficiente del Shimmy Damper y vulnerabilidades ya conocidas de este sistema en los Boeing 737 Classic.