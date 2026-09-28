Añatuya se prepara para un clima cubierto: temperaturas frescas para hoy Lunes 28 de septiembre de 2026

Los añatuyenses enfrentarán un día parcialmente nublado con temperaturas que alcanzarán los 30 grados. El pronóstico para los próximos días sugiere un clima similar.

Hoy 08:21

En el día de hoy, los añatuyenses disfrutarán de un clima parcialmente nublado, con una temperatura actual de 21 °C y una sensación térmica de 19 °C. La humedad se encuentra en un 87%, lo que puede generar una leve incomodidad durante la jornada.

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A medida que avanzan las horas, se espera que la temperatura alcance un máximo de 30.8 °C, ofreciendo un ambiente cálido pero con nubes que cubrirán el cielo. El viento sopla desde el sur a 26.6 km/h, lo que podría aportar algo de alivio a los añatuyenses.

Para mañana, el pronóstico indica que el clima continuará cubierto, con mínimas de 16.4 °C y máximas de 23.3 °C. Esto sugiere un descenso en las temperaturas, lo que podría resultar en un día más fresco para todos.

El miércoles no será la excepción, ya que se prevé un clima similarmente cubierto, con una mínima de 14 °C y una máxima de 26.1 °C. Los añatuyenses deberán estar preparados para un cambio notable en las temperaturas.

En resumen, hoy los habitantes de Añatuya experimentarán un clima cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 20.1 °C como mínima y 30.8 °C como máxima. Para los próximos días, se anticipa que el clima se mantenga fresco y nublado, con mínimas de 14 °C y máximas que no superarán los 26.1 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.