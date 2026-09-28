Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 SEP 2026 | 25º
X
Locales

Añatuya se prepara para un clima cubierto: temperaturas frescas para hoy Lunes 28 de septiembre de 2026

Los añatuyenses enfrentarán un día parcialmente nublado con temperaturas que alcanzarán los 30 grados. El pronóstico para los próximos días sugiere un clima similar.

Hoy 08:21

En el día de hoy, los añatuyenses disfrutarán de un clima parcialmente nublado, con una temperatura actual de 21 °C y una sensación térmica de 19 °C. La humedad se encuentra en un 87%, lo que puede generar una leve incomodidad durante la jornada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A medida que avanzan las horas, se espera que la temperatura alcance un máximo de 30.8 °C, ofreciendo un ambiente cálido pero con nubes que cubrirán el cielo. El viento sopla desde el sur a 26.6 km/h, lo que podría aportar algo de alivio a los añatuyenses.

Para mañana, el pronóstico indica que el clima continuará cubierto, con mínimas de 16.4 °C y máximas de 23.3 °C. Esto sugiere un descenso en las temperaturas, lo que podría resultar en un día más fresco para todos.

El miércoles no será la excepción, ya que se prevé un clima similarmente cubierto, con una mínima de 14 °C y una máxima de 26.1 °C. Los añatuyenses deberán estar preparados para un cambio notable en las temperaturas.

En resumen, hoy los habitantes de Añatuya experimentarán un clima cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 20.1 °C como mínima y 30.8 °C como máxima. Para los próximos días, se anticipa que el clima se mantenga fresco y nublado, con mínimas de 14 °C y máximas que no superarán los 26.1 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 28 de septiembre: anuncian probabilidades de lluvia y se espera una máxima de 35°C
  2. 2. Fuerte accidente en Belgrano y Rivadavia entre una motocicleta y una ambulancia que llevaba a una embarazada
  3. 3. Cinco aprehendidos y drogas secuestradas durante un procedimiento en el barrio Siglo XIX
  4. 4. Elías Suárez encabeza la inauguración de la nueva terminal de ómnibus de Las Termas
  5. 5. Confirmaron un feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT