Confirmaron un feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina

El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país por la visita del pontífice. También habrá feriados el 10 en Córdoba y CABA y el 11 en la provincia de Buenos Aires, debido al operativo previsto para la gira.

Hoy 07:10

El Gobierno nacional oficializó este lunes el feriado nacional del lunes 9 de noviembre con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

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La medida quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, que también fijó jornadas no laborables de alcance jurisdiccional durante los días posteriores.

De acuerdo con el decreto, el 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino. La decisión está vinculada con las actividades previstas para esa jornada y con las necesidades de organización, seguridad, logística y ordenamiento de la circulación derivadas de la visita papal.

El cronograma contempla además un feriado el martes 10 de noviembre en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

La visita oficial de León XIV se desarrollará durante cuatro días e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El programa contempla encuentros institucionales y religiosos, además de celebraciones con participación de fieles. El Gobierno había informado previamente que el pontífice también mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Entre las actividades previstas para el lunes 9 se encuentra una misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en Palermo, mientras que el martes 10 el Papa viajará a Córdoba para participar de una celebración religiosa y posteriormente regresará a Buenos Aires.

El miércoles 11, última jornada de la visita, el pontífice se trasladará a Luján, donde celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de continuar su viaje hacia Lima.

Además de establecer los feriados, el DNU creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que tendrá a su cargo planificar, coordinar y articular las acciones necesarias para la organización de la visita. La unidad tendrá una vigencia máxima de 12 meses.

El decreto fundamentó las medidas en la magnitud de las actividades y los desplazamientos previstos, así como en la necesidad de coordinar los operativos en las jurisdicciones directamente involucradas en la visita del pontífice.