Daniela Celis se quebró durante una función de Sex y contó qué la hizo llorar

La exparticipante de Gran Hermano 2022 aseguró que es una persona muy sensible y reveló que sintió culpa luego de equivocarse en el texto final de una de las funciones. También destacó el acompañamiento de sus compañeros de elenco.

Hoy 07:25

Daniela Celis volvió a mostrarse vulnerable ante sus seguidores y contó el motivo por el que terminó llorando durante una de las funciones de Sex, viví tu experiencia, la obra dirigida por José María Muscari. La influencer explicó que atraviesa un momento de especial sensibilidad y aseguró que sus emociones suelen atravesar distintas situaciones de su vida cotidiana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo comenzó cuando un seguidor le preguntó a través de Instagram si realmente lloraba “por todo”. Lejos de esquivar la consulta, Celis habló sobre su personalidad y reconoció que es “una persona muy emocional, sensible” y que siente que todo lo que vive la afecta de alguna manera.

La exparticipante de Gran Hermano 2022 también hizo referencia al vínculo que mantiene con quienes la siguen en redes sociales. Según explicó, considera que construyó una relación cercana con su comunidad y por eso suele compartir tanto los momentos felices como aquellos que le generan frustración o tristeza.

“Yo soy transparente, soy esto”, sostuvo Celis al referirse a las críticas que recibe por mostrarse tal como es. En ese sentido, reconoció que su exposición genera reacciones muy diferentes entre sus seguidores, pero aseguró que prefiere mantener su personalidad sin intentar modificarla para agradar a los demás.

La influencer también confirmó que el episodio de angustia ocurrió durante una función de Sex. Según relató, aquella noche cometió un error en el texto final de la obra y eso le generó una fuerte sensación de culpa.

“Ayer me confundí en el texto final y sentí mucha culpa”, contó Celis al explicar qué había ocurrido. La situación la llevó a quebrarse emocionalmente, aunque destacó que rápidamente recibió el respaldo de sus compañeros de elenco.

“Tengo a los mejores compañeros, una gran contención”, expresó la influencer, quien además remarcó que era la primera vez en los dos meses que lleva participando del espectáculo que se sentía de esa manera durante una función.

La continuidad de Celis en Sex también había sido motivo de emoción para ella semanas atrás. A comienzos de septiembre, la producción confirmó que continuaría formando parte de las funciones de los sábados durante ese mes, algo que tomó por sorpresa a la influencer, ya que inicialmente pensaba que su participación finalizaría en agosto.

En aquella oportunidad, Celis había contado que había pasado varios días procesando lo que suponía que sería el final de su experiencia en la obra. Finalmente, recibió la noticia de que continuaría en el elenco y volvió a compartir su emoción con sus seguidores.

La participación en la propuesta de Muscari tiene además un significado especial para la influencer, ya que había asistido como espectadora a Sex cuatro años antes y desde entonces soñaba con formar parte del espectáculo. “Quiero ser parte, quiero estar”, había contado al recordar aquella primera experiencia.

Durante las últimas semanas, su paso por la obra también quedó en el centro de la atención por un video en el que se la vio besándose con Julieta Poggio durante una de las funciones. Ante las especulaciones que surgieron alrededor de su relación con su amiga, Celis se encargó de remarcar la importancia del vínculo que mantienen y aseguró que nada podrá modificar la amistad que construyeron con el paso de los años.

Así, entre nuevos proyectos, exposición en redes sociales y una experiencia teatral que asegura haber soñado durante años, Celis continúa mostrando también su costado más emocional, esta vez después de atravesar un momento de angustia durante una de las funciones de Sex.