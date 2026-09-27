León XIV escuchó a siete víctimas de abusos en Francia y pidió “máxima vigilancia” a la Iglesia

El Papa mantuvo en Lourdes un encuentro privado de casi dos horas víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia francesa. Luego se reunió con los obispos y reclamó continuar con las medidas de prevención y reparación.

Hoy 23:21

El papa León XIV se reunió este domingo en Lourdes con siete personas que sufrieron abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia en Francia y escuchó durante casi dos horas sus testimonios y reclamos. Al finalizar el encuentro, el pontífice reafirmó su compromiso para evitar que hechos de estas características vuelvan a repetirse.

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La reunión se desarrolló a puertas cerradas y tuvo una duración de aproximadamente una hora y 57 minutos. Según informó el Vaticano, el Papa conversó individualmente con cada una de las víctimas y luego mantuvo un intercambio conjunto con las siete.

Al término del encuentro, León XIV agradeció los testimonios y expresó su compromiso de hacer todo lo posible para evitar que el sufrimiento padecido vuelva a repetirse con otras personas. Algunas de las víctimas que hablaron posteriormente con la prensa describieron al pontífice como atento y dispuesto a escuchar. Olivier Mardi, uno de los sobrevivientes, aseguró que se mostró “auténticamente dispuesto a escuchar”.

El pedido a los obispos franceses

Horas después, durante una reunión con los obispos de Francia, León XIV se refirió nuevamente a los abusos sexuales y reconoció el trabajo realizado por la Iglesia para afrontar el problema.

El Papa llamó a los obispos a “perseverar en el camino emprendido, manteniendo la máxima vigilancia” y destacó las medidas destinadas a la prevención y reparación de las víctimas. También calificó a los abusos contra menores como un “doloroso flagelo”.

El encuentro con las víctimas se produjo en un contexto marcado por las investigaciones y denuncias que durante los últimos años sacudieron a la Iglesia francesa. Un informe independiente difundido en 2021 estimó en alrededor de 330.000 las víctimas menores de edad de abusos sexuales vinculados con miembros de la Iglesia y otras personas relacionadas con instituciones católicas desde 1950.

Entre las personas que participaron del encuentro con León XIV hubo víctimas vinculadas a distintos casos que tuvieron repercusión en Francia, entre ellas una relacionada con el sacerdote abate Pierre y otra con el colegio católico de Bétharram.

Un viaje marcado por el reclamo de las víctimas

La reunión en Lourdes formó parte de la visita de León XIV a Francia, donde durante dos días participó de distintas actividades religiosas y se encontró con miles de fieles.

El formato elegido para el encuentro con las víctimas ya había sido utilizado por el Papa durante su visita a España, donde también mantuvo reuniones privadas y escuchó testimonios relacionados con abusos sexuales. En Francia, algunos colectivos de víctimas habían expresado críticas por no haber sido recibidos como organizaciones.

Antes de participar de la asamblea de obispos, León XIV realizó además un gesto simbólico frente a la escultura “El niño que llora”, instalada en el lugar como recordatorio de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.

Durante su paso por Francia, el pontífice volvió así a poner el foco en la prevención, el reconocimiento y la reparación de las víctimas, mientras la Iglesia francesa continúa con las medidas adoptadas a partir de las investigaciones de los últimos años.