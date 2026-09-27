Torneo Regional: los equipos que aseguraron su pase a la siguiente etapa

La definición continuará en las próximas jornadas, con varios cruces todavía pendientes y la expectativa puesta en conocer a los equipos que completarán la siguiente instancia del certamen.

Hoy 23:15

El Torneo Regional Federal Amateur 2026 comienza a entrar en etapas decisivas y varios representantes santiagueños lograron avanzar dentro de la Región Centro.

Unión Santiago, Central Argentino de La Banda, Los Verdes FC de El Mojón y Unión Lugones aseguraron su clasificación a la Tercera Ronda de la Etapa Final, manteniendo viva la ilusión de seguir avanzando en el certamen.

A ellos se suma 25 de Mayo de Las Termas de Río Hondo, que consiguió su pasaje a la Segunda Ronda de la Etapa Final.

Los clasificados a la Tercera Ronda

Hasta el momento, ya tienen asegurado su lugar:

Unión Santiago (Santiago del Estero)

(Santiago del Estero) Central Argentino (La Banda)

(La Banda) Los Verdes FC (El Mojón)

(El Mojón) Unión Lugones (Lugones)

(Lugones) Juventud Unida (Mina Clavero, Córdoba)

(Mina Clavero, Córdoba) Defensores de La Boca (La Rioja)

(La Rioja) Alumni (Villa María, Córdoba)

Con estos siete equipos ya confirmados, todavía quedan cinco plazas disponibles para completar el cuadro de los octavos de final de la Región Centro.

La definición continuará en las próximas jornadas, con varios cruces todavía pendientes y la expectativa puesta en conocer a los equipos que completarán la siguiente instancia del certamen.