Torneo Regional: los equipos que aseguraron su pase a la siguiente etapa

La definición continuará en las próximas jornadas, con varios cruces todavía pendientes y la expectativa puesta en conocer a los equipos que completarán la siguiente instancia del certamen.
El Torneo Regional Federal Amateur 2026 comienza a entrar en etapas decisivas y varios representantes santiagueños lograron avanzar dentro de la Región Centro.
Unión Santiago, Central Argentino de La Banda, Los Verdes FC de El Mojón y Unión Lugones aseguraron su clasificación a la Tercera Ronda de la Etapa Final, manteniendo viva la ilusión de seguir avanzando en el certamen.
A ellos se suma 25 de Mayo de Las Termas de Río Hondo, que consiguió su pasaje a la Segunda Ronda de la Etapa Final.
Hasta el momento, ya tienen asegurado su lugar:
Con estos siete equipos ya confirmados, todavía quedan cinco plazas disponibles para completar el cuadro de los octavos de final de la Región Centro.
La definición continuará en las próximas jornadas, con varios cruces todavía pendientes y la expectativa puesta en conocer a los equipos que completarán la siguiente instancia del certamen.