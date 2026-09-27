“Las PASO son inmorales”: Milei ratificó su rechazo y apuntó contra Néstor Kirchner

El Presidente ratificó su postura a favor de eliminar las primarias y cuestionó el costo que, según afirmó, tienen para el Estado. También atribuyó su creación al expresidente Néstor Kirchner.

Hoy 23:27

Javier Milei volvió a pronunciarse en contra de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y ratificó su postura a favor de eliminarlas. Durante una entrevista con La Nación+, calificó al mecanismo de votación de “inmoral” y cuestionó al expresidente Néstor Kirchner, a quien atribuyó su creación.

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“Por varias cosas estoy en contra de las PASO”, sostuvo Milei. Como uno de los argumentos, señaló que las primarias representan un costo de “unos 250 millones de dólares” para el país, según su estimación.

El mandatario también afirmó que “las inventó Kirchner” y vinculó esa decisión con las elecciones de 2009 y las denominadas candidaturas testimoniales. “¿Qué puede pretender de un tipo que fue un ladrón como Néstor Kirchner y que era un inmoral gobernando?”, expresó durante la entrevista.

Las PASO, sin embargo, fueron establecidas mediante la Ley 26.571, sancionada por el Congreso el 2 de diciembre de 2009 y promulgada parcialmente el 11 de diciembre de ese año. La normativa fue impulsada a través de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y creó el sistema de primarias para la selección de candidaturas nacionales.

La primera aplicación del mecanismo se produjo en las elecciones nacionales de 2011. Las PASO son elecciones primarias en las que pueden participar los ciudadanos habilitados para votar, independientemente de su afiliación partidaria, y funcionan como instancia previa a las elecciones generales.

El argumento de Milei contra las primarias

En otro tramo de la entrevista, el Presidente explicó que, a su entender, las PASO funcionan como una instancia para medir el respaldo de las distintas candidaturas antes de las elecciones generales.

“Hacer una suerte de encuesta y después tirar todos los cañones a donde perdía y, de esa manera, corregir si tenía algún problema”, sostuvo Milei al describir cómo interpreta el funcionamiento del sistema.

A partir de esa lectura, afirmó que las primarias fueron creadas para resolver cuestiones internas del Partido Justicialista y reiteró que considera que se trata de un mecanismo que debería ser eliminado.

La discusión sobre el futuro de las PASO forma parte de los debates políticos y legislativos en torno al sistema electoral argentino. La normativa que las creó continúa formando parte del régimen electoral nacional, aunque el mecanismo fue suspendido para las elecciones de 2025 mediante una ley aprobada por el Congreso.