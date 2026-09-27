Boca “vaciló” con Di Lollo: el divertido intercambio en redes tras eliminar a Racing

Los compañeros del defensor aprovecharon sus saludos virales para llenar de comentarios su publicación después del 3-2 ante la Academia. Hasta la cuenta oficial del Xeneize se sumó a las bromas.

Hoy 23:26

La alegría por la clasificación de Boca a las semifinales de la Copa Argentina también se trasladó a las redes sociales. Después de la épica remontada por 3-2 frente a Racing, Lautaro Di Lollo quedó en el centro de un divertido intercambio con sus compañeros.

El defensor se convirtió durante las últimas semanas en uno de los protagonistas del mundo xeneize en redes debido a una serie de saludos que se hicieron virales, principalmente por sus particulares expresiones y su manera de pronunciar algunas palabras.

Luego de la victoria ante Racing, Di Lollo publicó en Instagram una serie de imágenes del encuentro acompañadas por la canción “Aprenderás a llorar”, de Los Palmeras. La respuesta de sus compañeros no tardó en llegar.

“Zekieeeel”, “Vacilá” y las cargadas de sus compañeros

Miguel Merentiel, Marco Pellegrino, Alan Velasco, Malcom Braida y Tomás Belmonte aparecieron entre los futbolistas que aprovecharon la publicación para recordar algunas de las frases que Di Lollo hizo virales.

“Zekieeeel”, “Vacilá” y “Eso Lollio” fueron algunos de los mensajes que dejaron en los comentarios, siguiendo la broma que se instaló entre los hinchas.

Dos de los videos del defensor habían alcanzado especial repercusión: uno de sus saludos a Ezequiel y otro en el que le regalaba su camiseta a Nahuel y le decía que era “para que la vacile de regalito”.

Esta última expresión incluso se multiplicó en X durante los días previos al clásico frente a Racing.

La cuenta de Boca también se sumó

Las bromas llegaron incluso a las redes oficiales del club.

Después del triunfo, la cuenta de Boca publicó una imagen de Enner Valencia, protagonista absoluto de la remontada con sus tres goles, y utilizó una de las expresiones popularizadas por Di Lollo para acompañar el festejo.

El clima refleja el gran momento que atraviesa el plantel después de conseguir una clasificación que parecía muy complicada cuando estaba dos goles abajo.

Boca ahora se prepara para enfrentar a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, mientras también continúa entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana y mantiene su pelea en el Torneo Clausura.