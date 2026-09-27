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El impresionante récord que Messi está a punto de alcanzar

El capitán argentino marcó un golazo de pelota parada en la derrota de Inter Miami por 2-1 ante Columbus Crew y se acercó a una marca histórica.

Hoy 23:08

Lionel Messi volvió a dejar su sello con un gol de tiro libre y quedó cada vez más cerca de un récord histórico. El argentino convirtió para el Inter Miami en la derrota por 2-1 ante Columbus Crew, por una nueva jornada de la MLS.

Con esta conquista, Messi alcanzó los 76 goles de tiro libre en su carrera profesional, y quedó a solo dos de Marcelinho Carioca, quien encabeza este registro con 78.

El ranking de máximos goleadores de tiro libre queda de la siguiente manera:

  • Marcelinho Carioca: 78
  • Lionel Messi: 76
  • Jair Rosa Pinto: 74
  • Roberto Dinamite: 73
  • Juninho Pernambucano: 72

Otro golazo de Messi, aunque no alcanzó

El astro argentino apareció con su habitual precisión en una pelota parada para establecer el empate transitorio de Inter Miami. Sin embargo, el equipo estadounidense no pudo sostener el resultado.

Jamal Thiaré marcó en tiempo de descuento el tanto que le dio la victoria por 2-1 a Columbus Crew, luego de que Josef Martínez hubiera abierto el marcador.

Más allá de la derrota, Messi volvió a acercarse a una marca histórica: con 76 tantos de tiro libre, necesita dos para igualar el registro de Marcelinho Carioca y tres para superarlo.

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