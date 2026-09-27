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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 SEP 2026 | 32º
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Cazzu se mostró por primera vez en público con su nuevo novio tras su separación de Christian Nodal

La cantante fue vista junto al bailarín Ignacio Colombara en una salida al teatro. Ambos disfrutaron del espectáculo Animal y fueron fotografiados al salir del Dumont 4040.

Hoy 23:11

Después de varios meses de mantener un perfil bajo, Cazzu decidió mostrarse por primera vez en público junto a su nuevo novio, el bailarín Ignacio Colombara.

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La pareja eligió una salida cultural para hacer su primera aparición pública. Durante la noche del viernes, ambos asistieron a una función de Animal en el teatro Dumont 4040, espectáculo dirigido y protagonizado por Maty Napp.

A la salida del teatro, las cámaras captaron a Cazzu e Ignacio Colombara caminando juntos, sonrientes y cómplices, en imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Durante la velada, la cantante también se acercó a saludar afectuosamente a Maty Napp, responsable de la dirección y coreografía del espectáculo que habían ido a disfrutar.

La aparición marcó un momento significativo en la vida personal de la artista, ya que es la primera vez que se la ve públicamente junto a un hombre desde su separación de Christian Nodal en mayo de 2024.

La relación entre Cazzu y el cantante mexicano terminó luego de varios meses de exposición mediática. Ambos son padres de Inti, y desde entonces la artista optó por mantener mayor reserva sobre su vida sentimental.

Ahora, las imágenes junto a Ignacio Colombara muestran a Cazzu atravesando una nueva etapa personal y compartiendo públicamente un vínculo que hasta el momento había mantenido lejos de los flashes.

La salida al teatro significó así la primera aparición pública de la pareja y despertó la atención de los seguidores de la cantante, que rápidamente reaccionaron a las fotografías.

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