Tras el escándalo sexual familiar, se conoció que “Teto” Valor suma causas en su contra

Termas. Jorge Luis “Teto” Valor es intensamente buscado. Estaba en libertad condicional y atacó a su pareja por un video. Lo denunciaron por robo a mano armada de un celular y amenazas.

Hoy 10:29

El conocido delincuente termense Jorge Luis “Teto” Valor volvió a quedar en el centro de atención de la Policía de la Provincia y de la Justicia, sobre todo luego del incidente ocurrido durante este sábado, cuando golpeó a su pareja que le recriminó aparecer junto a su hijastra en un video de contenido sexual.

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Ese incidente, que incluyó insultos y violencia física, concluyó con “Teto” huyendo.

Tras esa intervención policial, se secuestró la motocicleta en la que suele desplazarse Valor.

Pero antes de esto ya había cometido otros ilícitos, entre ellos un robo de un celular, para lo cual usó un arma de fuego para intimidar a su víctima y luego de eso también lo amenazó.

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El robo

Nicolás Antonio Benjamín Tomada, de 29 años, chofer de la empresa Valentina Tour, denunció haber sido víctima de un violento robo y posteriormente de nuevas amenazas en distintos sectores de Las Termas de Río Hondo.

Según relató ante la Comisaría Comunitaria Nº 50, durante la madrugada del 24 de septiembre caminaba por calle Maipú cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en motocicletas.

De acuerdo con su denuncia, uno de ellos lo apuntó con un arma de fuego tipo pistola y le sustrajo su teléfono celular Samsung A25, para luego escapar junto al otro motociclista.

Posteriormente, al ingresar su cuenta de correo desde otro dispositivo, Tomada logró observar una ubicación del teléfono en inmediaciones del salón del barrio España.

Siempre según su relato, alrededor de las 20 se dirigió hasta la zona junto a su hermano, circulando en automóvil por Antonia Brandán de Medina y Séptimo Pasaje.

En ese lugar habría sido abordado por el hombre al que identificó como “Teto” Valor, quien, según la denuncia, los apuntó con un arma de fuego tipo escopeta y los amenazó de muerte.

La causa quedó en manos de la fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens, quien dispuso la aprehensión de Valor.

Vale recordar que Valor se encuentra en libertad condicional por otros hechos, inclusive en junio de este año fue herido de un disparo en el abdomen, junto a su hermano Ezequiel Valor, tras una pelea con integrantes de la familia Jiménez.

Este incidente merece un párrafo aparte.

Los enfrentamientos entre los clanes Valor y Jiménez se remontan a muchos años atrás y son conocidos en la ciudad termal.

Uno de estos, y el más grave, tuvo como saldo la muerte de Julio Jiménez suceso ocurrió en mayo de 2023 y por el cual condenaron a Miguel Rodolfo “Tila” Valor (primo hermano de “Teto”) a 13 años de prisión como autor material del delito de homicidio simple.

Por el momento el personal policial de Termas de Río Hondo se encuentra trabajando adoptando todas las medidas de seguridad, en la búsqueda de “Teto” Valor, ya que estiman que podría ponerse violento y trataría de evitar su aprehensión.